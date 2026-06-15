Desesperada búsqueda de cinco pescadores desaparecidos en el Río de la Plata

Los hombres habían salido el domingo desde la costanera de Hudson a bordo de una embarcación deportiva para realizar una jornada de pesca. Desde entonces no se tienen noticias de ellos y la Prefectura Naval Argentina desplegó un amplio operativo de búsqueda.

Hoy 19:00

Cinco hombres son intensamente buscados luego de desaparecer mientras navegaban a bordo de una embarcación deportiva en aguas del Río de la Plata. Los pescadores habían partido durante la mañana del domingo desde la costanera de Hudson, en la provincia de Buenos Aires, y nunca regresaron al punto de partida.

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Según informaron fuentes vinculadas a la investigación, la alarma se encendió cuando cayó la noche y los tripulantes no volvieron al lugar donde habían dejado estacionados sus vehículos. Ante la falta de contacto, familiares realizaron la denuncia y solicitaron la intervención de las autoridades.

La embarcación, denominada "Chamigo-Ho", había salido con el objetivo de realizar pesca deportiva de pejerrey. De acuerdo con los datos aportados, contaba con elementos de seguridad, entre ellos chalecos salvavidas, sistema GPS, bengalas y radio VHF, mientras que los ocupantes también llevaban teléfonos celulares.

Entre los tripulantes identificados se encuentran dos hermanos de apellido Kovach, además de Damián Giubu, Diego Boscardín y Sebastián Romegialli. Todos son mayores de edad y varios de ellos tenían experiencia en actividades de navegación.

Tras la denuncia, la Prefectura Naval Argentina puso en marcha un amplio operativo por agua, tierra y aire. Para las tareas fueron afectados embarcaciones, un semirrígido, una aeronave y personal terrestre que rastrilla distintos sectores de la costa y la zona comprendida entre el Puerto de Buenos Aires y la ciudad de La Plata.

Los familiares intentaron comunicarse en reiteradas oportunidades con los navegantes mediante llamadas telefónicas y radiofrecuencia VHF, aunque hasta el momento no obtuvieron respuestas.

La causa fue caratulada como averiguación de paradero y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4 de Berazategui, encabezada por la fiscal Silvia Noemí Borrone, mientras continúan las tareas para intentar localizar a los cinco pescadores.