El curioso vínculo argentino de Vozinha, el arquero de 40 años que brilló para Cabo Verde ante España

El golero fue figura en el histórico empate del conjunto africano ante los europeos.

Hoy 20:00

Cabo Verde dio una de las primeras sorpresas del Mundial 2026 al empatar 0-0 ante España, una de las candidatas al título. Y el gran responsable de sostener ese resultado fue Vozinha, el arquero de 40 años que pasó de ser un nombre casi desconocido en la previa a convertirse en una de las figuras más comentadas del inicio de la Copa del Mundo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Si bien en los primeros minutos no fue demasiado exigido, sobre el cierre del primer tiempo España aceleró y llegó varias veces con peligro. Allí apareció el guardameta caboverdiano, que respondió con seguridad y mantuvo en cero su arco ante la presión de la Furia.

Detrás del apodo Vozinha está Josimar José Évora Dias, nacido el 3 de junio de 1986 en Mindelo, ciudad ubicada en la isla de São Vicente, en Cabo Verde. El arquero llegó a esta Copa del Mundo con 40 años recién cumplidos y una trayectoria marcada por el esfuerzo, la experiencia internacional y la perseverancia.

El curioso vínculo argentino de Vozinha

La historia de Vozinha tiene un primer lazo llamativo con Argentina. El arquero nació el 3 de junio de 1986, apenas un día después de que Jorge Valdano marcara dos goles ante Corea del Sur en el debut argentino en el Mundial de México.

Por ese motivo, sus padres intentaron que llevara el nombre del delantero argentino. Sin embargo, el gobierno de Cabo Verde no lo permitió.

Años más tarde, el vínculo volvió a aparecer, aunque desde otro lugar. En su debut mundialista de 2026, Vozinha utilizó botines sustentables diseñados por Santiago Halty, un argentino radicado en Estados Unidos.

Por qué le dicen Vozinha

El origen de su apodo también forma parte de su historia personal. De niño, el arquero creció lejos de sus padres y fue criado principalmente por sus abuelos.

Según contó él mismo, cuando sufría golpes jugando al fútbol corría a refugiarse con su abuela. Esa situación terminó dándole el sobrenombre Vozinha, que en portugués puede traducirse como “abuelita”, y que hoy lleva en su camiseta.

Una carrera lejos de los flashes

Antes de convertirse en el héroe de Cabo Verde frente a España, Vozinha recorrió un largo camino. Comenzó su carrera en Batuque FC, pasó por Mindelense y luego emigró para jugar en Angola, Moldavia, Portugal, Chipre y Eslovaquia.

Esa experiencia internacional le permitió acumular cientos de partidos y transformarse en una de las figuras históricas de la selección caboverdiana, con 89 encuentros disputados.

Desde 2024 defiende el arco del Chaves, club de la segunda división portuguesa, donde sigue compitiendo a una edad en la que muchos futbolistas ya dejaron la actividad profesional.

Símbolo de Cabo Verde

Con la selección nacional, Vozinha debutó en 2012 y desde entonces se convirtió en un emblema del fútbol de Cabo Verde. Participó en varias ediciones de la Copa Africana de Naciones y fue una pieza clave en la histórica clasificación del país a su primer Mundial.

El nuevo formato de la Copa del Mundo, con más selecciones participantes, abrió la puerta para que Cabo Verde pudiera cumplir un sueño impensado hasta hace algunos años. Pero pocos imaginaban un debut de semejante impacto ante España, uno de los grandes candidatos al título.

Experiencia, reflejos y calma

La gran actuación de Vozinha no se explica solo por una buena tarde. El arquero combina experiencia, lectura de juego y una notable capacidad de reacción, virtudes que le permitieron sostener a su equipo en los momentos más difíciles.

Ante una selección española que manejó la posesión y generó varias situaciones de peligro, el veterano guardameta supo anticipar remates, reducir espacios y transmitir calma.

Con el correr de los minutos, su figura fue creciendo. Cada intervención fortaleció la confianza de Cabo Verde y aumentó la frustración de los atacantes españoles.

Las redes se rindieron ante Vozinha

La actuación del arquero no pasó desapercibida en redes sociales. Miles de aficionados destacaron que un futbolista de 40 años haya protagonizado una actuación de semejante nivel frente a una potencia mundial.

Algunos incluso lo señalaron como el mejor jugador del partido durante gran parte del encuentro.

Lo cierto es que, en un Mundial que recién comienza, Vozinha ya escribió una de las primeras grandes historias del torneo. Mientras España buscaba imponer su candidatura, el arquero de Cabo Verde aprovechó su oportunidad para demostrar que la experiencia, cuando va acompañada de calidad, todavía puede competir contra cualquiera.