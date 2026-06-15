Se estrelló un bombardero B-52 de Estados Unidos en California con ocho personas a bordo

La aeronave cayó poco después de despegar de la Base Aérea Edwards, en el sur de California. Las autoridades militares indicaron que los primeros indicios apuntan a que no habría sobrevivientes.

Hoy 20:01

Un bombardero de Estados Unidos con ocho personas a bordo se estrelló este lunes en una instalación militar en California y se teme que no haya sobrevivientes. Lo informó la base aérea

“Según los primeros indicios no hubo sobrevivientes del siniestro”, indicó la nota oficial.

La aeronave B-52 Stratofortress cayó “poco después del despegue en la base aérea de Edwards” a las 11:20 locales, detalló la instalación militar en Facebook.

“Los equipos de emergencia respondieron de inmediato y la situación continúa en desarrollo”, agregó el comunicado. Poco después, la base dijo en un nuevo comunicado que cerró su aeródromo y que desviará todas las aeronaves que tengan previsto aterrizar allí.

La base se encuentra en el desierto de Mojave, en el sur de California, a 160 kilómetros del SoFi Stadium de Inglewood, en el área metropolitana de Los Ángeles, donde por la noche jugarán Irán y Nueva Zelanda por el Grupo G del Mundial 2026.

Cómo fue el accidente aéreo en California

Imágenes en medios locales mostraban una enorme mancha negra en la pista aérea, así como una columna de humo.

Se observaban también vehículos de asistencia en la pista aérea. La instalación militar se encuentra en el sur de California, a casi 100 kilómetros de Los Ángeles.

El B-52 Stratofortress es un bombardero de largo alcance fabricado por la compañía estadounidense Boeing. Es utilizado por la Fuerza Aérea de ese país desde los años 1950.

Estados Unidos ha desplegado la aeronave en conflictos en Vietnam, Irak, Afganistán y, recientemente, en Irán.

El bombardero, que puede cargar diversas armas, incluyendo bombas y misiles de crucero, tiene una envergadura de 56 metros y una longitud de 48 metros.