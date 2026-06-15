¿Cómo y cuándo será la repatriación de los restos de Gaspi a la Argentina?

Las autoridades brasileñas estiman que la liberación de los restos del influencer podría demorar alrededor de una semana. Recién después de ese proceso la familia podrá iniciar los trámites para trasladarlo a la Argentina.

Hoy 20:04

Mientras continúa la conmoción por la muerte de Gaspi en el accidente aéreo ocurrido en Brasil, comenzaron a conocerse detalles sobre el proceso que permitirá trasladar sus restos a la Argentina para que familiares, amigos y seguidores puedan despedirlo.

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Según trascendió, las autoridades brasileñas calculan que la liberación de los restos podría demorar aproximadamente una semana. Se trata de un procedimiento habitual que forma parte de la investigación judicial y de las pericias que deben completarse antes de autorizar el traslado internacional.

De esta manera, el regreso del cuerpo al país no será inmediato y dependerá, en primera instancia, de los tiempos que manejen los organismos judiciales y policiales encargados de la causa en territorio brasileño.

Una vez concluida esa etapa, comenzará el proceso de repatriación. De acuerdo con la información difundida, recién cuando las autoridades autoricen la entrega de los restos podrán iniciarse los trámites necesarios para organizar el traslado hacia la Argentina.

En ese contexto, la responsabilidad de coordinar la repatriación quedará en manos de los familiares del influencer, quienes deberán gestionar la logística correspondiente para concretar el regreso desde Brasil.

Además, trascendió que el Consulado Argentino no tendría una intervención directa en el procedimiento de traslado, por lo que gran parte de las gestiones posteriores dependerán de la familia y de los tiempos administrativos que demande el proceso.

Por el momento no existe una fecha confirmada para la llegada de los restos al país. Las estimaciones indican que primero deberá completarse la etapa judicial y forense en Brasil, para luego avanzar con los trámites vinculados a la repatriación.

Mientras tanto, familiares, amigos y seguidores permanecen a la espera de novedades sobre el proceso que permitirá darle el último adiós a Gaspi, cuya muerte generó una profunda conmoción en las redes sociales y en el mundo del streaming.