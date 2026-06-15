Atento Argentina: Austria venció a Jordania en su debut en el Mundial 2026

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 17 JUN 2026 | 10º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo J
Austria 3
Jordania 1
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo J
Argentina 3
Argelia 0
FINALIZADO
14:00 Grupo K
Portugal -
RD Congo -
17 / 06 / 2026
17:00 Grupo L
Inglaterra -
Croacia -
17 / 06 / 2026
20:00 Grupo L
Ghana -
Panamá -
17 / 06 / 2026
23:00 Grupo K
Uzbekistán -
Colombia -
17 / 06 / 2026
14 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Australia
2 - 0
Turquía
14 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Alemania
7 - 1
Curazao
14 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Países Bajos
2 - 2
Japón
14 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Costa de Marfil
1 - 0
Ecuador
14 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Suecia
5 - 1
Túnez
15 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
España
0 - 0
Cabo Verde
15 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Bélgica
1 - 1
Egipto
15 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Arabia Saudita
1 - 1
Uruguay
15 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Irán
2 - 2
Nueva Zelanda
16 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Francia
3 - 1
Senegal
16 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Irak
1 - 4
Noruega
16 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Argentina
3 - 0
Argelia
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Austria
3 - 1
Jordania
17 / 06 / 2026 14:00 Grupo K
Portugal
vs
RD Congo
17 / 06 / 2026 17:00 Grupo L
Inglaterra
vs
Croacia
17 / 06 / 2026 20:00 Grupo L
Ghana
vs
Panamá
17 / 06 / 2026 23:00 Grupo K
Uzbekistán
vs
Colombia
18 / 06 / 2026 13:00 Grupo A
Republica Checa
vs
Sudáfrica
18 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Suiza
vs
Bosnia Herzegovina
18 / 06 / 2026 19:00 Grupo B
Canadá
vs
Qatar
18 / 06 / 2026 22:00 Grupo A
México
vs
Corea del Sur
19 / 06 / 2026 16:00 Grupo D
Estados Unidos
vs
Australia
19 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Escocia
vs
Marruecos
19 / 06 / 2026 21:30 Grupo C
Brasil
vs
Haití
20 / 06 / 2026 00:00 Grupo D
Turquía
vs
Paraguay
20 / 06 / 2026 14:00 Grupo F
Países Bajos
vs
Suecia
20 / 06 / 2026 17:00 Grupo E
Alemania
vs
Costa de Marfil
20 / 06 / 2026 21:00 Grupo E
Ecuador
vs
Curazao

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 1 1 0 0 7 1 6 3
2 Costa de Marfil 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Ecuador 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Curazao 1 0 0 1 1 7 -6 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Suecia 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Japón 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Países Bajos 1 0 1 0 2 2 0 1
4 Túnez 1 0 0 1 1 5 -4 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Irán 1 0 1 0 2 2 0 1
2 Nueva Zelanda 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Bélgica 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Egipto 1 0 1 0 1 1 0 1

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 1 0 1 0 1 1 0 1
2 Uruguay 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Cabo Verde 1 0 1 0 0 0 0 1
4 España 1 0 1 0 0 0 0 1

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Noruega 1 1 0 0 4 1 3 3
2 Francia 1 1 0 0 3 1 2 3
3 Senegal 1 0 0 1 1 3 -2 0
4 Irak 1 0 0 1 1 4 -3 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argentina 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Austria 1 1 0 0 3 1 2 3
3 Jordania 1 0 0 1 1 3 -2 0
4 Argelia 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

Atento Argentina: Austria venció a Jordania en su debut en el Mundial 2026

El seleccionado europeo se impuso por 3 a 1 ante el combinado asiático por la primera fecha del Grupo J, la misma zona que integran la Scaloneta y Argelia.

Hoy 03:25

El equipo europeo logró quedarse con la victoria tras un partido con altibajos, gracias a un gol de Romano Schmid, un autogol jordano y la definición de Marko Arnautovic. Con este resultado, Austria iguala en puntos a Argentina de cara a la próxima fecha del Mundial.

Desde el inicio, Austria mostró su dominio con futbolistas habituales en la Bundesliga, aprovechando la diferencia en manejo de pelota ante un Jordania más físico y ordenado defensivamente, con Al Tamari como su principal referente ofensivo. El tradicional 4-2-3-1 austríaco se transformó en ocasiones en un 4-2-4 de ataque posicional, lo que dejó en evidencia la superioridad técnica europea.

El primer tiempo terminó 1-0 a favor de Austria tras la gran definición de Schmid. Sin embargo, Jordania logró empatar al inicio del segundo tiempo con una buena diagonal de Olwan, aprovechando el desgaste físico del rival y la menor solidez del doble cinco austríaco formado por Xaver Schlager y Nicolas Seiwald.

Austria recuperó la ventaja tras un autogol de Al-Arab luego de un córner y consolidó la victoria con un penal convertido por Arnautovic. Una jugada polémica se dio cuando el primer gol de Austria fue anulado por contacto de Posch con el brazo, tras revisión del VAR, aunque la actuación del arquero jordano Yazeed también fue cuestionada en varias salidas.

Con este triunfo, Austria llega igualada en puntos con Argentina, aunque con menor diferencia de gol. La selección dirigida por Lionel Scaloni sigue siendo favorita por su superioridad técnica, pero el desafío del partido entre ambos promete ser exigente y definitorio para la clasificación.

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