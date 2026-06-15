Atento Argentina: Austria venció a Jordania en su debut en el Mundial 2026

El seleccionado europeo se impuso por 3 a 1 ante el combinado asiático por la primera fecha del Grupo J, la misma zona que integran la Scaloneta y Argelia.

Hoy 03:25

El equipo europeo logró quedarse con la victoria tras un partido con altibajos, gracias a un gol de Romano Schmid, un autogol jordano y la definición de Marko Arnautovic. Con este resultado, Austria iguala en puntos a Argentina de cara a la próxima fecha del Mundial.



Desde el inicio, Austria mostró su dominio con futbolistas habituales en la Bundesliga, aprovechando la diferencia en manejo de pelota ante un Jordania más físico y ordenado defensivamente, con Al Tamari como su principal referente ofensivo. El tradicional 4-2-3-1 austríaco se transformó en ocasiones en un 4-2-4 de ataque posicional, lo que dejó en evidencia la superioridad técnica europea.



El primer tiempo terminó 1-0 a favor de Austria tras la gran definición de Schmid. Sin embargo, Jordania logró empatar al inicio del segundo tiempo con una buena diagonal de Olwan, aprovechando el desgaste físico del rival y la menor solidez del doble cinco austríaco formado por Xaver Schlager y Nicolas Seiwald.



Austria recuperó la ventaja tras un autogol de Al-Arab luego de un córner y consolidó la victoria con un penal convertido por Arnautovic. Una jugada polémica se dio cuando el primer gol de Austria fue anulado por contacto de Posch con el brazo, tras revisión del VAR, aunque la actuación del arquero jordano Yazeed también fue cuestionada en varias salidas.



Con este triunfo, Austria llega igualada en puntos con Argentina, aunque con menor diferencia de gol. La selección dirigida por Lionel Scaloni sigue siendo favorita por su superioridad técnica, pero el desafío del partido entre ambos promete ser exigente y definitorio para la clasificación.

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