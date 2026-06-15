Por qué Uruguay luce cuatro estrellas en la camiseta y asegura que va por su quinto Mundial

La Celeste fue campeona del mundo en 1930 y 1950, pero luce cuatro estrellas sobre su escudo. Enterate los motivos.

Hoy 20:44

La Selección de Uruguay volvió a lucir sus tradicionales cuatro estrellas sobre el escudo en su debut ante Arabia Saudita, por la primera fecha del Grupo H del Mundial 2026, y nuevamente se reabrió una vieja discusión del fútbol internacional: por qué la Celeste lleva cuatro estrellas si ganó dos Copas del Mundo.

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La explicación tiene raíz histórica. Uruguay fue campeón mundial en 1930, como anfitrión de la primera Copa del Mundo, y en 1950, cuando logró el recordado Maracanazo ante Brasil. Sin embargo, el seleccionado charrúa también reconoce como títulos mundiales las medallas de oro obtenidas en los Juegos Olímpicos de París 1924 y Ámsterdam 1928.

Esos torneos fueron organizados por la FIFA como campeonatos internacionales de selecciones antes de la creación formal de la Copa del Mundo. Por ese motivo, desde la Asociación Uruguaya de Fútbol entienden que deben contar como conquistas de carácter mundial.

Los títulos olímpicos que explican las cuatro estrellas

En París 1924, Uruguay sorprendió al mundo y se consagró campeón tras golear 3-0 a Suiza en la final. Cuatro años más tarde, en Ámsterdam 1928, ratificó su dominio al vencer a Argentina en una definición que necesitó partido desempate: el primer encuentro terminó 1-1 y la Celeste ganó el segundo por 2-1.

Esas dos conquistas, sumadas a los Mundiales de 1930 y 1950, explican las cuatro estrellas que Uruguay lleva en su camiseta.

La discusión, sin embargo, no es nueva. En 2021, la FIFA intimó a Uruguay a retirar las dos estrellas correspondientes a los torneos olímpicos, pero la AUF se plantó para defender su postura.

“Estamos trabajando para revocar la decisión de FIFA o que reconozcan que los Juegos Olímpicos son considerados como campeonatos mundiales”, sostuvo en su momento Jorge Casales, director de competiciones de la AUF.

La postura de Uruguay ante la FIFA

Después de un contacto con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, el vicepresidente de la AUF, Gastón Tealdi, aseguró que el dirigente les transmitió que no modificaran la camiseta mientras no existiera una comunicación oficial.

“Nos confirmó que hasta que no llegue nada oficial no cambiemos nada en la camiseta”, señaló Tealdi.

Esa respuesta fue interpretada en Uruguay como una luz verde para mantener las cuatro estrellas en el escudo. Así, la Celeste continúa siendo uno de los seleccionados con más estrellas en su camiseta, junto a Italia y Alemania, y solo por detrás de Brasil, que cuenta con cinco.

Por qué en Uruguay hablan de ir por el quinto Mundial

La discusión fue más allá de las cuatro estrellas y volvió a tomar fuerza con las declaraciones de Diego Lugano, ex capitán de la selección uruguaya, quien planteó que Uruguay incluso podría reclamar un quinto título mundial.

“La duda es si tenemos cuatro o cinco mundiales. No sé quién lo discute”, expresó el exdefensor.

Lugano hizo referencia al Mundialito de 1980-81, torneo disputado en Montevideo para conmemorar el 50° aniversario de la primera Copa del Mundo. Esa competencia reunió a selecciones campeonas del mundo hasta ese momento y terminó con Uruguay campeón tras vencer 2-1 a Brasil en la final.

“El Mundialito de 1980-81 fue la Copa del Mundo más importante que se ha jugado”, afirmó Lugano.

Una discusión histórica que sigue abierta

Para Lugano, el paso del tiempo o el cambio de nombre de las competencias no debería modificar la importancia de los títulos obtenidos.

“Los torneos van evolucionando, pero lo que significó en aquel momento no cambia, creo que es algo muy claro. Nunca se cuestionó eso, no entiendo”, sostuvo.

El exdefensor también comparó el caso con la evolución del Mundial de Clubes, al recordar que antes de recibir ese nombre otros equipos ya eran considerados campeones del mundo a nivel clubes.

“En 2005 gané el primer Mundial de Clubes. Esto quiere decir que, antes de eso, River, Boca, Racing, Independiente u Olimpia, ¿no son campeones del mundo porque el torneo tenía otro nombre? Tienen que decidirse”, planteó.

De esta manera, Uruguay sostiene una posición histórica: sus cuatro estrellas representan los títulos de 1924, 1928, 1930 y 1950. Y aunque la discusión sigue abierta, en el país vecino insisten con una idea que forma parte de su identidad futbolera: la Celeste siente que va por una nueva consagración mundial.