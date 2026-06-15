Fuerte accidente en el Parque Industrial: un hombre derrapó con su motocicleta y terminó hospitalizado

El siniestro ocurrió en la intersección de avenida Los Molinos y Fray Luis Beltrán. El conductor de una Zanella 110 fue trasladado de urgencia al CIS Banda.

Hoy 20:51

Un grave siniestro vial se registró durante la tarde de este lunes en el sector del Parque Industrial de La Banda, donde un motociclista resultó lesionado y debió ser trasladado inconsciente a un centro de salud.

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El hecho ocurrió alrededor de las 18.40, en la intersección de avenida Los Molinos y calle Fray Luis Beltrán, cuando por causas que son materia de investigación una motocicleta Zanella 110 cc perdió el control mientras circulaba por la zona.

Según informaron fuentes policiales, el conductor fue identificado como Gustavo Manuel Contreras, con domicilio en Ruta 9, kilómetro 1117, localidad de Yanda.

De acuerdo con los primeros datos, el motociclista habría perdido el control del rodado, impactando contra el cordón cuneta para posteriormente derrapar sobre la cinta asfáltica.

Como consecuencia de la caída, Contreras sufrió lesiones de consideración y fue asistido por personal de emergencias, que dispuso su traslado al Centro Integral de Salud Banda (CISB), donde ingresó en estado inconsciente.

Personal de la Comisaría Comunitaria Nº 12, dependiente del Departamento de Seguridad Ciudadana Nº 4 de La Banda, trabajó en el lugar para determinar las circunstancias en las que se produjo el accidente.