Fujimori amplía su ventaja en Perú y crece la expectativa por el resultado final

Con más del 98% de los votos escrutados, la candidata conservadora mantiene una diferencia de poco más de 19.000 sufragios sobre Roberto Sánchez. El organismo electoral revisa actas impugnadas y estima que la proclamación oficial podría demorarse hasta mediados de julio.

Hoy 21:26

La definición de las elecciones presidenciales en Perú continúa abierta, aunque la candidata conservadora Keiko Fujimori amplió en las últimas horas su ventaja sobre el postulante progresista Roberto Sánchez en una de las contiendas más ajustadas de la historia reciente del país.

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Según los datos difundidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con más del 98% de las actas contabilizadas, Fujimori obtenía el 50,062% de los votos frente al 49,938% de Sánchez, una diferencia de poco más de 22.000 sufragios.

Pese al avance del escrutinio, el resultado definitivo aún no puede proclamarse. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) continúa revisando más de 1.300 actas observadas e impugnadas, por lo que el proceso podría extenderse hasta mediados de julio.

Desde el organismo electoral explicaron que la demora responde al sistema de control vigente en Perú, que exige el traslado físico de las actas y cédulas desde los centros de votación hacia distintas oficinas distribuidas en todo el país, además de la revisión de las impugnaciones presentadas por los partidos políticos.

En medio del recuento, simpatizantes de Roberto Sánchez realizaron movilizaciones en distintas ciudades para reclamar la defensa de los votos emitidos. El candidato de Juntos por el Perú denunció supuestas irregularidades y solicitó la anulación de cerca de 400.000 votos emitidos en el exterior, planteo que fue rechazado por las autoridades electorales.

Durante una actividad en la región de Cusco, uno de sus principales bastiones electorales, Sánchez afirmó: "Hoy estamos luchando democráticamente con la fuerza del voto del pueblo la recuperación de la democracia".

Por su parte, Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular e hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori, pidió respetar el proceso electoral y aseguró que sigue de cerca el desarrollo del escrutinio mientras aguarda la resolución definitiva de las autoridades.

Según establece la legislación peruana, el próximo presidente deberá asumir el cargo el 28 de julio. Hasta entonces, la atención continuará puesta en el trabajo del Jurado Nacional de Elecciones, que tendrá la responsabilidad de definir y proclamar oficialmente al ganador de una elección marcada por la paridad y la incertidumbre.