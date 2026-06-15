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SANTIAGO DEL ESTERO | 15 JUN 2026 | 12º
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Policiales

Conmoción: fue a buscar a su madre porque no respondía y la encontró sin vida

La adulta mayor fue hallada por su hija durante la tarde de este lunes luego de que no respondiera a sus llamados. Personal médico confirmó el fallecimiento y la Justicia tomó intervención en el caso.

Hoy 21:36

Una mujer de 77 años fue encontrada sin vida durante la tarde de este lunes en una vivienda del barrio Vinalar, en la ciudad de Santiago del Estero, luego de que su hija ingresara a su habitación al advertir que no respondía cuando le hablaba.

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Según informaron fuentes policiales, el hecho se registró alrededor de las 14.30. La hija de la víctima comenzó a preocuparse al notar que su madre no contestaba a sus llamados, por lo que decidió ir a buscarla a la habitación donde se encontraba. Al ingresar, la halló sin signos de vida y dio aviso a las autoridades.

Tras el llamado, los efectivos se hicieron presentes en el domicilio y comenzaron con las actuaciones correspondientes. En el lugar también trabajó personal médico para asistir a la mujer.

De acuerdo con lo manifestado por la hija a los investigadores, la adulta mayor tenía 77 años, había sufrido un ACV hacía aproximadamente tres años y contaba además con antecedentes cardíacos, ya que había sido sometida a una intervención quirúrgica del corazón tiempo atrás.

Minutos después, profesionales del SEASE examinaron a la mujer y confirmaron que no presentaba signos vitales, por lo que se informó de inmediato a las autoridades judiciales.

La causa quedó a cargo de la fiscal Eugenia Callegari, quien dispuso las medidas de rigor. Las actuaciones fueron realizadas por personal de la Comisaría Comunitaria Nº 45.

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