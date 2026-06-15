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SANTIAGO DEL ESTERO | 16 JUN 2026 | 11º
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Locales

Neder recibió a Mario Benavente en una multitudinaria reunión en el PJ

Encuentro con dirigentes y militantes, junto al candidato a intendente del Frente Cívico en la Madre de Ciudades.

Hoy 22:56

Ante un marco multitudinario de dirigentes y militantes, en la sede central del Partido Justicialista Distrito Santiago del Estero se realizó este lunes una reunión encabezada por el titular partidario José Emilio “Pichón” Neder, quien recibió al candidato a intendente por el Frente Cívico en la Madre de Ciudades, Ing. Mario Benavente.

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También estuvieron presentes el senador nacional y máximo referente del Frente Cívico por Santiago, Dr. Gerardo Zamora; el gobernador de la provincia, Elías Suárez; el vicegobernador, Dr. Carlos Silva Neder; la intendenta de ciudad Capital, Ing. Norma Fuentes; el secretario general de la CGT Regional Santiago del Estero, José Gómez; y el presidente de la Junta Capital del PJ, Gerardo Montenegro, entre otras autoridades.

"Seguimos trabajando y construyendo en el marco de este proyecto político de unidad provincial junto a mi amigo y compañero de luchas Gerardo Zamora. Con esfuerzo, gestión y compromiso podemos afirmar desde la realidad de los hechos que se transformó a Santiago del Estero", remarcó Neder en su mensaje de apertura tras los conceptos de bienvenida.

"Mario: puedes contar con el apoyo y acompañamiento de la militancia organizada que tiene el peronismo para que seas intendente el próximo 2 de agosto. Conozco tu historia familiar, se de tu capacidad para estar cerca de la gente y continuar llevando adelante este proceso de crecimiento y desarrollo como lo viene haciendo Norma con el respaldo del gobernador Elías Suárez", puntualizó.

A su turno el Ing. Benavente agradeció el respaldo del peronismo y expresó: "Cuenten conmigo para trabajar juntos por Santiago del Estero".

Cerrando el encuentro, el senador Gerardo Zamora expresó: "Agradezco a Pichón y a toda la dirigencia del peronismo, también a la CGT. Estoy seguro de que, entre todos, vamos a poder trasladar a cada lugar de la ciudad un mensaje de esperanza, porque el nuestro es un modelo de inclusión".

"No queremos esos modelos de individualismo extremo para un 20% del país, donde el 80% se queda afuera. Hay que estar a la par de la necesidad de la gente, comprendiendo el momento difícil que se atraviesa en lo económico, donde impacta fuerte la caída del consumo. El 2 de agosto le pedimos a cada vecino que nos acompañe en las urnas", concluyó Zamora.

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