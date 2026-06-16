Fallece un hombre tras pelea en Villa Carmela

Un hombre ha fallecido tras recibir un golpe en Villa Carmela, mientras el acusado se encuentra detenido y se espera la autopsia.

Hoy 01:29

El trágico incidente ocurrido en Villa Carmela está siendo investigado por la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios II, bajo la dirección de Carlos Sale, quien se trasladó al lugar para supervisar las medidas investigativas pertinentes al caso.

Desde la UFI interviniente, se ha solicitado la presencia de expertos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del Ministerio Fiscal (MPF) para llevar a cabo un abordaje integral de la escena del crimen.

La víctima ha sido identificada como Carlos Ezequiel Romano Hardoy, de 40 años, quien llegó al asentamiento El Triángulo I de Villa Carmela en un automóvil alrededor del mediodía del pasado lunes 15 de junio.

Tras descender de su vehículo, Romano Hardoy accedió a un pasillo desde la ruta 315, donde se encontró con Antonio “Choclito” Carrizo, de 25 años, lo que desató una discusión acalorada entre ambos.

Según la teoría investigativa, en medio de esta discusión, Carrizo le propinó un puñetazo en el rostro a Romano Hardoy, quien cayó al suelo tras el impacto.

El incidente fue presenciado por una testigo que, alarmada, contactó a las autoridades policiales, y se activó el Sistema de Emergencias 107, que al llegar, constató el fallecimiento de la víctima.

Después del hecho, Carrizo se dio a la fuga, pero fue aprehendido posteriormente. Las autoridades judiciales han indicado que en breve se llevará a cabo la autopsia correspondiente para esclarecer los detalles de la muerte.