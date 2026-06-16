"Solo me queda dolor": el desgarrador pedido de justicia de la madre de la joven que murió en un salto bungee

María Eduarda Rodrigues Freitas tenía 21 años y falleció al caer desde un puente luego de que no aseguraran la cuerda de seguridad. Su madre la despidió con un emotivo mensaje y reclamó que los responsables paguen por lo ocurrido.

Hoy 01:47

La conmoción por la muerte de María Eduarda Rodrigues Freitas, la joven brasileña de 21 años que perdió la vida durante una actividad de bungee jumping, continúa generando repercusiones. En las últimas horas, su madre compartió un emotivo mensaje en redes sociales para despedirla y exigir justicia.

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Giovana, la mamá de la víctima, expresó su profundo dolor a través de una publicación en Instagram que rápidamente se viralizó.

“Esa maldita cuerda te arrebató para siempre de mí. Y aquí solo quedan el dolor y el anhelo”, escribió junto a una fotografía de su hija.

En otro tramo del mensaje, recordó con emoción los años compartidos y lamentó que la joven no pudiera cumplir sus sueños.

“Mi amada hija, solo hoy quise abrazarte más de mil veces. Cuánto me duele tu partida. Te amo por siempre, mi princesa. Muchas gracias por ser parte de mi vida durante estos 21 años. Qué honor fue oírte llamarme mamá”, expresó.

Además, apuntó contra quienes estaban a cargo de la actividad y cuestionó la falta de controles de seguridad.

“Es terrible ver una vida llena de sueños truncada por la irresponsabilidad y la falta de profesionalismo de quienes debían garantizarla. Lo que debía ser un momento de felicidad se convierte en algo que no puede quedar impune. Justicia para ti”, sostuvo.

Una tragedia que conmociona a Brasil

El accidente ocurrió en el denominado Puente del Esqueleto, en la ciudad de Limeira, estado de San Pablo, durante una jornada de saltos organizada por una empresa especializada.

De acuerdo con la investigación, María Eduarda fue lanzada al vacío sin que la cuerda de seguridad estuviera correctamente asegurada a su arnés. La joven cayó desde una altura cercana a los 40 metros y murió en el acto.

Un video registrado en el lugar muestra el dramático momento en que uno de los presentes advierte la falla con un grito de alerta, aunque ya era demasiado tarde para evitar la tragedia.

La víctima era estudiante de Educación Física y Gestión Deportiva. Su fallecimiento provocó una profunda conmoción entre familiares, amigos y compañeros, quienes la despidieron durante una ceremonia realizada en el Cementerio Municipal de Jandira, en la región metropolitana de San Pablo.

Tres detenidos y una investigación en marcha

La causa judicial avanza para determinar las responsabilidades por lo sucedido. Por el hecho fueron detenidos tres hombres vinculados a la organización de la actividad: Luis Felipe Feliciano Egoroff, de 31 años; Vitor de Freitas Gonçalves, de 27; y Maicon Fernandes Cintra, de 42.

En las últimas horas, el juez Paulo Henrique Stahlberg Natal ordenó la prisión preventiva de los acusados luego de que la investigación revelara que intentaron abandonar el lugar antes de la llegada de las autoridades.

Los investigadores buscan establecer cómo se produjo la falla en los protocolos de seguridad y determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los implicados en una tragedia que conmocionó a todo Brasil.