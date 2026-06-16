Buscan una salida diplomática para Adorni y crecen las versiones sobre un destino en el exterior

En la Casa Rosada analizan distintos cargos diplomáticos para el vocero presidencial. Miami aparece como una de las opciones más firmes, mientras analizan cambios en la Cancillería y la Jefatura de Gabinete.

Hoy 02:04

En medio de las tensiones políticas y las especulaciones sobre posibles cambios en el Gobierno nacional, comenzaron a circular versiones sobre una eventual designación de Manuel Adorni en un cargo diplomático en el exterior.

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Según trascendió en ámbitos oficiales, el entorno más cercano al presidente Javier Milei analiza distintas alternativas para el futuro del actual vocero presidencial, entre ellas la posibilidad de ocupar un consulado o una embajada mediante una designación en comisión, mecanismo que no requiere acuerdo previo del Senado.

Entre los destinos que fueron mencionados figuran Italia, Chile y México. Sin embargo, en las últimas horas cobró especial fuerza la posibilidad de que Adorni sea nombrado al frente del Consulado argentino en Miami, uno de los puestos más relevantes de la red consular del país.

De concretarse esa alternativa, el nombramiento podría realizarse mediante un decreto presidencial, acompañado por cambios en la actual representación diplomática de esa ciudad estadounidense.

Reacomodamientos en el Gobierno

Las versiones sobre el futuro de Adorni están vinculadas además a posibles modificaciones dentro del gabinete nacional. En ese contexto, el actual canciller, Pablo Quirno, aparece mencionado como uno de los dirigentes con posibilidades de asumir mayores responsabilidades dentro de la estructura gubernamental.

Fuentes políticas señalan que el funcionario cuenta con respaldo dentro del oficialismo y que su nombre comenzó a sonar para ocupar cargos de mayor peso en la coordinación del Gobierno.

Ante ese escenario, también surgieron especulaciones sobre quién podría quedar al frente de la Cancillería. Entre los nombres que circulan aparecen diplomáticos que actualmente representan a la Argentina en destinos estratégicos como Washington y París.

Movimientos y expectativas en la diplomacia argentina

Las versiones generaron movimientos dentro del cuerpo diplomático, donde varios funcionarios siguen de cerca la evolución de los acontecimientos ante la posibilidad de una renovación en la conducción del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Por el momento, desde el Gobierno no hubo confirmaciones oficiales sobre eventuales cambios ni respecto de un posible traslado de Adorni al exterior. Sin embargo, las especulaciones continúan creciendo en los pasillos de la Casa Rosada y la Cancillería, mientras se multiplican las versiones sobre futuros reacomodamientos dentro de la administración nacional.

La definición final dependerá de las decisiones que adopte el presidente Javier Milei en las próximas semanas, en un contexto marcado por negociaciones políticas y posibles cambios en áreas clave del Gobierno.