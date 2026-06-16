Mujer condenada por estafas millonarias en San Justo

La condena a Aldana Soledad Bracamonte por estafas millonarias en San Justo asciende a 90 millones de pesos, afectando a entidades financieras locales.

Hoy 04:54

Una mujer de 27 años, Aldana Soledad Bracamonte, ha sido condenada a tres años y ocho meses de prisión por su implicación en nueve estafas en la localidad de San Justo. La decisión fue tomada por el juez Luis Octavio Silva en un juicio abreviado en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

El fiscal Agustín Nigro, quien dirigió la investigación, reveló que el perjuicio económico total asciende a 90.216.650 pesos, cifra resultante de los préstamos fraudulentos gestionados por Bracamonte y los consumos realizados con tarjetas de crédito.

Según Nigro, “la condenada utilizó la misma modalidad delictiva en los nueve hechos ilícitos que cometió”. Este modus operandi implicaba la apropiación indebida de datos biométricos de cinco personas.

El fiscal explicó que “una vez que Bracamonte obtuvo esa información, simuló ser la persona a la que le extrajo los datos”, lo que le permitió engañar a bancos y financieras a través de los canales digitales que estas entidades ofrecen.

En su declaración, Nigro enfatizó que “con este fallo en sede penal, se reordenan las relaciones”, señalando que las entidades financieras son las verdaderas víctimas en este caso. “Las cinco personas a las que Bracamonte les sacó los datos biométricos no tuvieron nada que ver con la maniobra delictiva”, detalló.

Bracamonte ha sido condenada como autora de nueve hechos de defraudación y ha reconocido su responsabilidad penal. Junto a su abogado, mostró conformidad con los hechos y el procedimiento abreviado.

Las cinco víctimas cuyos datos fueron utilizados también expresaron su conformidad con la resolución del caso, lo que refuerza la legitimidad de la sentencia emitida por el tribunal.