Asia Argento será distinguida con un premio a la trayectoria en el Festival de Locarno

La actriz y directora italiana recibirá el reconocimiento el 13 de agosto en la Piazza Grande, donde además presentará su última película, “Death Has No Master”.
La actriz y directora italiana Asia Argento será homenajeada en el Festival de Cine de Locarno con un premio a la trayectoria dedicado a pioneros creativos.
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La distinción será entregada el próximo 13 de agosto en la Piazza Grande, el emblemático espacio al aire libre con capacidad para 8.000 espectadores ubicado en la ciudad suiza, donde además la artista presentará su trabajo más reciente, la película “Death Has No Master”, dirigida por Jorge Thielen Armand.
Hija del reconocido maestro del cine de terror Dario Argento, Asia inició su carrera desde muy joven con su participación en “Demons 2” (1986), de Lamberto Bava. Posteriormente integró elencos en producciones destacadas como “Palombella rossa” (1989), de Nanni Moretti; “Perdiamoci di vista” (1994), de Carlo Verdone; y “Traveling Companion” (1996), de Peter Del Monte. También trabajó junto a su padre en títulos como “Trauma” (1993) y “The Stendhal Syndrome” (1996).
A nivel internacional, Argento desarrolló una amplia trayectoria como actriz con directores de renombre como Patrice Chéreau en “Queen Margot” (1994); Abel Ferrara en “New Rose Hotel” (1998) y “Go Go Tales” (2007); Gus Van Sant en “Last Days” (2005); George A. Romero en “Land of the Dead” (2005); Sofia Coppola en “Marie Antoinette” (2006); Olivier Assayas en “Boarding Gate” (2007); y Catherine Breillat en “The Last Mistress” (2007). Además, protagonizó producciones comerciales como “xXx” (2002), dirigida por Rob Cohen, y el thriller “The Red Siren” (2002), de Olivier Megaton.
En paralelo a su carrera como actriz, también se destacó como directora con películas como “Scarlet Diva” (2000), de tinte semiautobiográfico; “The Heart Is Deceitful Above All Things” (2004); y “Misunderstood” (2014), protagonizada por Charlotte Gainsbourg.
El director artístico del festival, Giona A. Nazzaro, definió a Argento como “una artista que siempre ha sabido reinventar lo que significa hacer cine, desafiándose constantemente y asumiendo riesgos personales”. Asimismo, destacó su “vocación creativa radical”, con la que ha explorado los límites y las posibilidades del cine tanto frente como detrás de cámara.
La 79ª edición del Festival de Locarno se desarrollará del 5 al 15 de agosto.