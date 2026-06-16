Hamburgo Compañía de Seguros y Super Nataly sortean $2 millones en órdenes de compra para celebrar el Día del Padre

Con motivo del Día del Padre, y en el marco de los festejos por sus 30 años de trayectoria, Hamburgo Compañía de Seguros lanzó junto a Super Nataly un importante sorteo que permitirá a diez familias ganar órdenes de compra de $200.000 cada una para realizar sus compras en las sucursales de la cadena de supermercados.

Hoy 08:00

La propuesta pone en juego un total de $2 millones en premios y busca acompañar a las familias en una fecha especial, brindando la posibilidad de adquirir productos para preparar el tradicional almuerzo familiar.

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Cómo participar

La participación es gratuita y se realiza de manera digital. Los interesados deberán:

Dar "Me gusta" a la publicación oficial del sorteo.

Seguir las cuentas de Instagram de Hamburgo Seguros (@hamburgo.seguros ) y Super Nataly ( @supernataly_ ).

Etiquetar amigos en los comentarios de la publicación.

Completar el formulario disponible https://www.hamburgoseguros.com.ar/react/q/dia_del_padre

Además, quienes compartan la publicación en sus historias de Instagram y etiqueten a ambas empresas obtendrán una chance adicional de ganar.

Sorteo y anuncio de ganadores

Los ganadores se conocerán el próximo 18 de junio y cada uno recibirá una orden de compra de $200.000 para utilizar exclusivamente en Super Nataly, una oportunidad ideal para realizar las compras del hogar o preparar los festejos por el Día del Padre.

De esta manera, Hamburgo Compañía de Seguros continúa desarrollando acciones especiales en el año de su 30° aniversario, fortaleciendo su vínculo con la comunidad a través de propuestas que premian la participación y celebran el encuentro familiar.