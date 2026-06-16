Añatuya se despide del frío: temperaturas agradables para hoy Martes 16 de junio de 2026

El clima en Añatuya se presenta despejado y fresco, con temperaturas que comenzarán a subir a lo largo del día. Se anticipa un pronóstico favorable para los próximos días.

Hoy 08:21

Hoy en Añatuya, los habitantes podrán disfrutar de un día despejado con temperaturas que oscilarán entre los 9.1 °C y 19.2 °C. La jornada se perfila como ideal para actividades al aire libre, aprovechando el sol que nos acompaña.

La temperatura actual es de 9.3 °C, con una sensación térmica de 7.8 °C, lo que indica que las mañanas siguen siendo frescas. La humedad se mantiene alta, en un 93%, por lo que es recomendable abrigarse un poco al salir.

Con vientos de 9.7 km/h provenientes del noreste, el clima se siente bastante agradable, ideal para disfrutar de un paseo o un café en las plazas de la ciudad. Los añatuyenses podrán aprovechar esta pausa del frío intenso para salir y disfrutar del día.

Para mañana, el pronóstico indica que las temperaturas oscilarán entre 11.3 °C y 18.4 °C, manteniendo el sol como protagonista. El clima seguirá siendo favorable, lo que permitirá que los habitantes de Añatuya sigan disfrutando de jornadas agradables.

Sin embargo, se anticipa un cambio en el tiempo para el jueves, con la llegada de lluvia moderada y temperaturas que variarán entre 12.7 °C y 14.7 °C. Es importante estar preparados para este cambio y tener en cuenta el pronóstico para no ser sorprendidos por las lluvias.