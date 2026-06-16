Violento robo en el Bº Centro: delincuentes entraron a una fiesta, se llevaron $500.000 y agredieron a la cumpleañera

El hecho ocurrió durante la madrugada en una vivienda del barrio Centro de la Capital. La víctima intentó impedir el robo, fue atacada a golpes y luego debió ser asistida en el Hospital Regional.

Hoy 09:25

Una fiesta de cumpleaños terminó en un violento episodio delictivo durante la madrugada del lunes, cuando dos hombres ingresaron a una vivienda del barrio Centro de la ciudad Capital y escaparon con dinero en efectivo y otros elementos de valor.

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El hecho ocurrió alrededor de las 2.20, en un inmueble ubicado sobre calle Congreso, donde una mujer de 30 años celebraba su cumpleaños junto a familiares y allegados.

Según consta en la denuncia, en medio del festejo los presentes escucharon un fuerte ruido proveniente del sector de ingreso de la casa. Ante esta situación, la cumpleañera se dirigió hacia el lugar para verificar qué sucedía.

Allí habría sorprendido a dos hombres dentro de la vivienda, quienes se encontraban apoderándose de diferentes bienes. Siempre de acuerdo con la presentación policial, los sospechosos serían dos hermanos domiciliados en el barrio Siglo XXI.

La damnificada intentó evitar que los acusados escaparan con sus pertenencias, pero fue atacada físicamente. Durante el forcejeo, recibió golpes de puño que le provocaron lesiones.

Los sujetos finalmente lograron darse a la fuga con aproximadamente $500.000 en efectivo, copas de cristal, ceniceros de bronce, una billetera con documentación personal y otros elementos de valor.

Tras el hecho, la mujer fue examinada por un médico, quien diagnosticó lesiones curables en cinco días. Sin embargo, debido al estado de nerviosismo que atravesaba, sufrió una descompensación y debió ser trasladada en ambulancia al Hospital Regional.

La causa quedó en manos del fiscal Martín Silva, quien dispuso la realización de entrevistas, relevamientos y otras medidas para avanzar con la investigación e identificar a los responsables.