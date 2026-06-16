Indagan hoy a los acusados por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba

Claudio Barrelier, señalado como presunto autor material del crimen, y Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, investigados por encubrimiento, fueron citados por el fiscal Raúl Garzón.

Hoy 09:36

Los tres acusados en la causa que investiga el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada y descuartizada en la ciudad de Córdoba, prestan declaración indagatoria este martes ante el fiscal Raúl Garzón.

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Se trata de Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, quienes fueron citados a los Tribunales provinciales junto a sus respectivos abogados defensores para brindar explicaciones sobre sus presuntas participaciones en el crimen.

Barrelier está imputado como presunto autor material del delito de homicidio agravado por haber sido cometido en un contexto de violencia de género, es decir, femicidio. En tanto, Fassetta y Andreani se encuentran señalados por el presunto delito de encubrimiento.

De acuerdo con la investigación, Fassetta mantenía una relación de amistad con Barrelier desde hacía aproximadamente diez meses. Los investigadores sostienen que ambos se habrían conocido en el ambiente futbolero por su simpatía hacia Instituto.

Además, la pesquisa busca determinar si Fassetta residía en la misma vivienda del barrio Cofico donde se habría cometido el crimen y si, a partir de ese vínculo, tomó contacto con Agostina y con su madre.

Para la Fiscalía, cada uno de los imputados habría cumplido un rol dentro de la secuencia investigada. En ese marco, los investigadores consideran que Barrelier no habría actuado solo en el aberrante femicidio.

Por su parte, Andreani, expareja del principal acusado, está bajo la lupa por haberle prestado un Ford Ka negro, vehículo que habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de Agostina hasta un descampado. Según la investigación, el auto fue lavado luego de ser devuelto.

También se incorporaron videos en los que se observa a Barrelier y Andreani juntos después del femicidio, elemento que forma parte del análisis de los investigadores para reconstruir los movimientos posteriores al crimen.

La declaración indagatoria de los tres acusados representa una instancia clave en el avance de la causa, mientras la Fiscalía continúa reuniendo pruebas para determinar responsabilidades y esclarecer cómo fue planificado y ejecutado el crimen.