Fujimori amplía su estrecha ventaja en Perú y Sánchez llama a defender el voto

Con más del 99% escrutado, la diferencia es de apenas unos 32.909 votos. El jurado electoral revisa actas impugnadas y estira los plazos de proclamación.

Hoy 09:38

La conservadora Keiko Fujimori mantenía este martes una ventaja de poco más de 32.900 votos sobre el progresista Roberto Sánchez en el lento escrutinio de la segunda vuelta presidencial de Perú. La autoridad electoral sostiene que el resultado oficial podría demorarse hasta mediados de julio.

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Con más del 99% de las actas contabilizadas, Fujimori, de Fuerza Popular, obtenía el 50,09% de los votos, frente al 49,91% de Sánchez, de Juntos por el Perú, según el cómputo preliminar de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), organismo encargado de los comicios realizados el 7 de junio.

La contienda se perfila como una de las más ajustadas en la historia reciente del país andino.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), encargado de proclamar al ganador, se encuentra revisando más de 800 actas observadas e impugnadas. Su vocera, Grecia Rentería, indicó que el “plazo máximo” para la proclamación sería a mediados de julio, aunque inicialmente se estimaba que el proceso concluiría alrededor del 7 de ese mes. Según la ley peruana, el nuevo presidente debe asumir el 28 de julio para un mandato de cinco años.

El lento avance del escrutinio responde al sistema electoral peruano, que exige el traslado físico de cada cédula y acta desde los centros de votación hacia más de un centenar de oficinas en todo el territorio, además de la revisión de impugnaciones presentadas por los partidos.

En medio del conteo, simpatizantes de Sánchez realizaron marchas pacíficas en Lima y otras ciudades para “defender el voto del pueblo”. El candidato izquierdista, respaldado por el expresidente Pedro Castillo —condenado a 11 años de prisión tras su fallido intento de cerrar el Congreso en 2022—, denunció supuestas irregularidades y solicitó la anulación de unos 400.000 votos emitidos en el extranjero, pedido que fue rechazado por las autoridades electorales.

Durante el fin de semana, Sánchez viajó a la región andina de Cusco, uno de sus principales bastiones, donde reiteró sus cuestionamientos al proceso. “Hoy estamos luchando democráticamente con la fuerza del voto del pueblo la recuperación de la democracia”, afirmó en un acto público.

Por su parte, Fujimori, hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori, pidió respetar el proceso electoral y las normas. A su vez, informó que salió del país por motivos “estrictamente familiares”, acompañando a su hija mayor, aunque aseguró que se mantiene en contacto permanente con su equipo mientras avanza el recuento.

La demora en el conteo de votos se debe a una ley electoral que exige que cada cédula de votación y cada acta —que resume los votos de cada mesa— deben ser transportadas hasta más de un centenar de oficinas en el territorio nacional para su conteo. A eso se suma el reconteo de votos y la resolución de impugnaciones.

Las misiones de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y ‌la Unión Europea coincidieron tras el balotaje en conferencias separadas que los comicios fueron normales y exhortaron a esperar los resultados oficiales.

Los mercados financieros se recuperaron la semana pasada tras una liquidación antes de las elecciones, ante el temor de que las políticas del candidato de izquierda afecten la estabilidad económica, según ‌operadores en la bolsa y la plaza cambiaria.