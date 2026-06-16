Las Termas: recuperó la libertad el viernes y volvió a caer por un intento de robo

Víctor Hugo Celiz, más conocido como “Gallito i’ Lata”, fue aprehendido junto a otro sujeto en el barrio Mercantil. Había recuperado la libertad hace unos días y quedó nuevamente involucrado en una causa por robo.

Hoy 10:51

Un conocido delincuente de Las Termas de Río Hondo volvió a quedar tras las rejas a menos de una semana de haber recuperado la libertad, luego de ser sorprendido cuando presuntamente intentaba robar en una vivienda del barrio Mercantil.

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Se trata de Víctor Hugo Celiz, conocido como “Gallito i’ Lata”, quien fue aprehendido junto a Agustín Emiliano Cajal durante la madrugada de este martes.

De acuerdo con fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de la 1.10 en una vivienda ubicada sobre calle Gorostiaga, en jurisdicción de la Comisaría Comunitaria Nº 50.

La propietaria del inmueble, una mujer de apellido Cajal, regresó a su domicilio y advirtió que la puerta de ingreso había sido violentada, aparentemente con una barreta u otro elemento contundente.

Al revisar el interior de la casa, la damnificada constató que no faltaban bienes, aunque señaló que momentos antes había visto en las inmediaciones a dos familiares que le generaron sospechas: su hermano Agustín Emiliano Cajal y su primo Víctor Hugo Celiz.

Según las actuaciones, ambos sospechosos habrían sido sorprendidos por un sereno de la Feria del Río cuando se encontraban en el lugar, situación que habría frustrado la maniobra delictiva antes de que lograran apoderarse de elementos de valor.

Personal de la Comisaría Comunitaria Nº 50 intervino de inmediato y procedió a la aprehensión de los acusados. En tanto, efectivos de Criminalística realizaron las pericias correspondientes en la escena para documentar los daños y recolectar elementos de interés para la causa.

El fiscal coordinador, Dr. Gustavo Montenegro, dispuso la recepción de la denuncia penal, la incorporación de las pruebas recolectadas y que ambos involucrados permanezcan aprehendidos, acusados del supuesto delito de robo en grado de tentativa.

El caso generó repercusión debido a que Celiz había recuperado la libertad el pasado viernes 12 de junio y, pocos días después, volvió a ser detenido por un nuevo hecho delictivo.

Ahora, la Justicia deberá evaluar la situación procesal de los acusados y determinar los pasos a seguir en el marco de la investigación.