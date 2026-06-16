“Te debo la vida”: el dramático relato del productor que se bajó del helicóptero en el que murió Gaspi

El brasileño Victor Wao tenía previsto viajar en una de las aeronaves que se estrelló en Río de Janeiro, pero cambió de planes a último momento. Tras la tragedia, despidió a sus amigos con un conmovedor mensaje en las redes sociales.

Hoy 11:24

A medida que pasan las horas, siguen brotando las historias que rodean al trágico choque de helicópteros en Río de Janeiro que sacudió a la comunidad digital en Argentina y Brasil. Entre ellas, se encuentra la del DJ brasileño Victor Wao, quien conmovió a sus seguidores con una serie de casualidades -y, en particular, un gesto que lo conmovió-por las que finalmente no se subió a uno de los móviles que se estrellaron en el aire y causaron seis muertos, entre ellos, dos argentinos: el youtuber Gaspi y el director audiovisual Lucas Vignale.

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El productor musical Lucas Frota, amigo y colaborador de Wao, fue una de las seis víctimas fatales del choque ocurrido el domingo por la mañana en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro. Wao lo despidió frente a su féretro con una remera negra que decía “I Just Wanna Make You Dance” colocada sobre el ataúd: “Fue duro despedirme de ti hoy, hermano. Pero nunca serás olvidado. Prometo que tu sueño seguirá vivo dentro de nosotros y lo honraremos”, escribió en sus redes sociales.

En las horas posteriores al accidente, Wao había volcado su angustia en una serie de mensajes que sacudieron a sus seguidores. “Era para que yo estuviera junto a ustedes en ese helicóptero y en el último segundo, no fui”, reveló. Según su relato, Frota le había conseguido un auto para llevarlo al destino, ya que sentía miedo a volar en helicóptero. “Ahora debo mi vida a ti, hermano. No sé qué hacer en este momento. Te amo mucho. ¡Nunca te olvidaré! Lucas, ¡tú eras luz pura!”, sumó.

En otro mensaje, Wao profundizó en el dolor que le genera la supervivencia: "Me quedo pensando si yo podría haber hecho algo para evitar esto. Me siento sin fuerzas de saber que no voy a poder más estar a tu lado”. lamentó en modo desgarrador. Describió a Frota como alguien que “iluminaba a todos, feliz, humilde, bondadoso y que ayudaba a todos”, y cerró con una promesa: “Tu alma estará siempre en nuestros planes, nuestras músicas, y siempre te llevaré en mi corazón”.

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Finalmente, el DJ subió una serie de fotos de los últimos días junto a Lucas Frota y a Oliver Tree, otra de las víctimas que dejó la tragedia. “¡Gracias por haber sido el mejor amigo que le podría pedir a Dios! Siempre voy a recordarte con esa sonrisa en el rostro que encantaba a todos. Te amo. Nos vemos al otro lado“, expresó.

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El hecho sigue conmocionando a Brasil y a Argentina, en el que murieron dos figuras del universo digital. Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, era un youtuber de 23 años oriundo de Buenos Aires con más de 2,8 millones de seguidores en Instagram. Lucas Vignale, también porteño y de 28 años, era cineasta y productor audiovisual que había trabajado junto a artistas como Bizarrap, Duki, Wos, Trueno y Nicki Nicole. Los dos argentinos habían viajado juntos a la ciudad brasileña y compartieron contenido en sus redes sociales en los días previos al accidente. Horas antes del choque, Vignale publicó una fotografía del Cristo Redentor envuelto en niebla con una sola palabra: “#Dios”.

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El accidente se registró a las 8:59 hora local en Recreio dos Bandeirantes. Uno de los helicópteros cayó en el estacionamiento privado de un complejo comercial y desató un incendio que destruyó unos veinte autos eléctricos. El portavoz del Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro, Fabio Contreiras, informó que los rescatistas hallaron inicialmente cinco cuerpos calcinados en la primera aeronave y, minutos después, una sexta víctima en el segundo helicóptero, que cayó a unos cien metros del primer punto de impacto. Entre las víctimas también figuraba el cantante estadounidense Oliver Tree, de 32 años, oriundo de California, quien contaba con casi siete millones de suscriptores en YouTube y preparaba una gira por Europa para julio.