Sergio Uñac recorrió Santiago del Estero con una agenda federal, productiva y social

El senador nacional participó del 1° Foro de Economías Regionales, visitó espacios tecnológicos, culturales y sociales, y planteó la necesidad de construir un proyecto de país que escuche al interior.

Hoy 11:00

El senador nacional Sergio Uñac desarrolló una intensa agenda en Santiago del Estero, donde participó del 1° Foro de Economías Regionales de la República Argentina, un encuentro que reunió a mandatarios provinciales, legisladores nacionales, empresarios y representantes de distintos sectores productivos.

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La actividad, realizada en el Fórum Centro de Convenciones, tuvo como eje central el debate sobre el presente y el futuro de las economías regionales, la competitividad de la producción, el valor agregado en origen y la necesidad de articular políticas públicas que fortalezcan el desarrollo de las provincias.

En ese marco, Uñac destacó la importancia de volver a poner en el centro de la agenda nacional el rol del interior productivo. “Hay que empezar a debatir el rol de las economías regionales en el contexto nacional. Hoy están olvidadas”, señaló, y advirtió que la importación creciente afecta la competitividad de los productos del interior.

El sanjuanino sostuvo además que la Argentina necesita ordenar sus cuentas, pero con un objetivo claro: mejorar la vida de la gente. “Hay que tener equilibrio fiscal, no hay que gastar más de lo que ingresa, pero eso debe tener un norte: que la sociedad viva cada día mejor”, afirmó.

Durante su paso por la provincia, Uñac cuestionó la mirada centralista del actual Gobierno nacional y advirtió que el modelo económico vigente afecta especialmente a los sectores productivos del interior. “Hoy hay un gobierno que se ha centralizado, que no atiende las economías regionales y que desatiende a las provincias argentinas”, expresó.

En contrapartida, valoró el proceso de transformación que viene desarrollando Santiago del Estero, destacando una gestión con orden fiscal, inversión en infraestructura y políticas de inclusión social, además de la continuidad institucional de sus principales referentes políticos.

Territorio e identidad

En el marco de su visita al Norte Grande, Uñac recorrió el histórico Puente Carretero, que une la ciudad de Santiago del Estero con La Banda, una obra emblemática para la integración urbana, social y productiva de la provincia.

Luego visitó la ciudad de La Banda, vinculada al desarrollo ferroviario y al trabajo, y también el Nodo Tecnológico, un espacio clave para pensar la innovación, la formación y las nuevas oportunidades laborales. En ese contexto, destacó el valor del tren que conecta este polo, como símbolo de una Argentina que necesita unir producción, conocimiento y conectividad.

La agenda incluyó además actividades sociales y culturales. El senador recorrió el Mercado Armonía y participó de un encuentro en Casa Garmilla, donde compartió una noche de folklore y cultura popular. “Caminar el país también es escuchar, conocer, compartir y valorar la identidad de cada provincia”, expresó.

Finalmente, Uñac planteó que el peronismo debe iniciar una etapa de debate interno, autocrítica y construcción de unidad. “Tiene que haber una discusión interna, tienen que haber mea culpas, pero lo importante es empezar a construir sobre esas diferencias la unidad”, subrayó.

Con esta recorrida, el senador continúa fortaleciendo una agenda nacional con eje en la producción, el trabajo, la innovación y la identidad federal, buscando consolidar una alternativa que represente al interior del país.