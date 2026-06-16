Día de la Bandera: Milei estará en Rosario y la invitación a Villarruel sigue envuelta en incertidumbre

El mandatario encabezará el acto oficial en Santa Fe, pero desde el Gobierno nacional evitan confirmar si la vicepresidenta participará de la ceremonia.

Hoy 11:51

El presidente Javier Milei viajará el próximo sábado a Rosario para participar de la ceremonia por el Día de la Bandera. Será la segunda vez que asista a este acto desde 2024, ya que el año pasado decidió no viajar hasta la ciudad santafesina y encabezar su propio festejo en el Campo Argentino de Polo. Quien sí fue era la vicepresidenta Victoria Villarruel, que aprovechó la ocasión para espetar una crítica a su compañero de fórmula por su ausencia al tradicional acto. “No hay otro lugar en Argentina para estar más que acá”, dijo.

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Hasta el momento, Milei y Villarruel coincidieron en ese evento solo en el realizado en 2024. Y podría seguir siendo el único antecedente. Y es que la Casa Rosada podría evaluar no invitarla a la ceremonia al igual que lo hicieron en el Tedeum del 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana.

Si bien la organización del acto del próximo domingo tiene responsabilidad conjunta del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y del intendente de Rosario, Pablo Javkin; en ambos entornos afirman que “las invitaciones de Nación, las maneja Nación” y que no se meterán en asuntos que no les competan.

Voceros oficiales del Gobierno no confirmaron la posibilidad de no invitar a la vicepresidenta, pero tampoco la descartaron. En tanto, al ser consultados sobre esta situación, desde el lado de Villarruel marcaron que “ella siempre va a los actos patrios”. “Si ella quiere ir a Rosario, va a ir. Y le importa muy poco lo que piensen los defensores de corruptos. Que se la cruce de frente”, advierten.

El último encuentro público entre el presidente y su vice fue el 1 de marzo de 2026

La chicana es en referencia a la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Si Milei decide que vaya la cúpula de su Gobierno, sería la primera aparición pública del funcionario luego de dar la entrevista televisiva en la que dio sus explicaciones acerca de su crecimiento patrimonial y sus inconsistencias en las declaraciones juradas presentadas en años anteriores. En caso de ir, esa gestualidad también sería leída en clave interna, porque no hay funcionarios de gran porte que hayan brindado un apoyo público a Adorni en la última semana y la presión para que dé un paso al costado es cada vez más fuerte. Aun así, el Presidente es la persona que más lo sostiene.

Infobae pudo saber que las invitaciones formales ya fueron cursadas para la gran mayoría del público previsto, como es el caso de las convocatorias políticas, los diputados nacionales y senadores electos por la provincia de Santa Fe. “El Gobernador de la Provincia Invencible de Santa Fe Lic. Maximiliano Pullaro y el Intendente Municipal de Rosario, Dr. Pablo Javkin, tienen el agrado de invitar a Ud/s a participar del acto en conmemoración del Día de la Bandera”, reza la citación.

El evento comenzará a las 10 de la mañana en el Mástil Mayor del Monumento Histórico a la Bandera y los ingresos se harán por Rioja y 1° de Mayo. En caso de lluvia, el acto se desarrollará en la Galería de Honor de las Banderas de América, que se encuentra adentro del monumento.

Las autoridades municipales y provinciales son las que organizan ciertos aspectos de la ceremonia, pero cuando el Presidente confirma su asistencia a un evento de estas características, Nación termina tomando la batuta de las cuestiones organizacionales más importantes, como es la seguridad y la disposición de los invitados.

En esas tareas intervienen áreas como la Casa Militar –el organismo de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que resguarda la integridad del Presidente– y la dirección de Ceremonial y Protocolo dependiente de la Presidencia de la Nación. Estas partes ya tuvieron una primera videollamada con las autoridades de Rosario y de la provincia de Santa Fe y se espera que en los próximos días terminen de digitar las cuestiones finas del acto.

“Nosotros vamos a colaborar con todo lo que nos pida Casa Rosada porque son ellos los que toman responsabilidad del acto una vez que Milei confirmó su asistencia. No nos vamos a meter en quilombos internos que no son de nuestra responsabilidad”, afirmó una fuente inobjetable de la ciudad de Rosario al respecto de qué podría ocurrir con una posible desinvitación a la titular del Senado.

La Casa Rosada no invitó a Villarruel a un acto tradicional en la pasada celebración por la Revolución de Mayo realizada el 25 de mayo en la Catedral Metropolitana. En ese entonces, cerca del Presidente marcaron que la Iglesia podía invitarla si es que quería, pero voceros de la entidad religiosa marcaron que las invitaciones corrían por cuenta de Nación.

Como última novedad, Villarruel decidió enviar una carta formal a Manuel Adorni para exigirle que cumpla con su obligación constitucional y se presente en el Senado durante junio, en vez de postergar su informe de gestión para julio. Actuó ante la presión de bloques dialoguistas y del peronismo, que reclamaron que Adorni no acudió en mayo, como establece el artículo 101 de la Constitución Nacional. Además, convocó a una reunión de Labor Parlamentaria para definir la fecha de la presentación de Adorni ante la Cámara alta en los próximos días, dejando en claro la exigencia de que el jefe de Gabinete rinda cuentas este mes en medio de la creciente intención de sectores intransigentes y dialoguistas para que el funcionario deje su cargo.