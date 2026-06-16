Próceres, Messi y el recuerdo de Malvinas: el emotivo video de la Selección antes del debut mundialista

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 16 JUN 2026 | 15º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo G
Irán 2
Nueva Zelanda 2
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo H
Arabia Saudita 1
Uruguay 1
FINALIZADO
16:00 Grupo I
Francia -
Senegal -
16 / 06 / 2026
19:00 Grupo I
Irak -
Noruega -
16 / 06 / 2026
22:00 Grupo J
Argentina -
Argelia -
16 / 06 / 2026
01:00 Grupo J
Austria -
Jordania -
17 / 06 / 2026
16 / 06 / 2026 16:00 Grupo I
Francia
vs
Senegal
16 / 06 / 2026 19:00 Grupo I
Irak
vs
Noruega
16 / 06 / 2026 22:00 Grupo J
Argentina
vs
Argelia
17 / 06 / 2026 01:00 Grupo J
Austria
vs
Jordania
17 / 06 / 2026 14:00 Grupo K
Portugal
vs
RD Congo
17 / 06 / 2026 17:00 Grupo L
Inglaterra
vs
Croacia
17 / 06 / 2026 20:00 Grupo L
Ghana
vs
Panamá
17 / 06 / 2026 23:00 Grupo K
Uzbekistán
vs
Colombia
18 / 06 / 2026 13:00 Grupo A
Republica Checa
vs
Sudáfrica
18 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Suiza
vs
Bosnia Herzegovina
18 / 06 / 2026 19:00 Grupo B
Canadá
vs
Qatar
18 / 06 / 2026 22:00 Grupo A
México
vs
Corea del Sur
19 / 06 / 2026 16:00 Grupo D
Estados Unidos
vs
Australia
19 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Escocia
vs
Marruecos
19 / 06 / 2026 21:30 Grupo C
Brasil
vs
Haití
20 / 06 / 2026 00:00 Grupo D
Turquía
vs
Paraguay

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

Próceres, Messi y el recuerdo de Malvinas: el emotivo video de la Selección antes del debut mundialista

La Selección Argentina difundió la tercera parte de la producción dedicada a la Scaloneta, en la previa del estreno ante Argelia por el Mundial 2026. El video enlaza la defensa del título con símbolos y episodios centrales de la historia nacional.

Hoy 12:17
Video Argentina

A horas del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 ante Argelia, se difundió un nuevo video dedicado a la Scaloneta que rápidamente emocionó a los hinchas. La producción vuelve a poner en marcha el micro del equipo y lo convierte en un viaje simbólico por distintas épocas de la historia argentina.

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El estreno corresponde a la tercera parte de una serie publicada desde las cuentas oficiales del seleccionado nacional. En esta nueva entrega, la publicidad adapta la idea de la película Volver al Futuro, aunque con una particularidad bien argentina: en lugar de un auto, el vehículo que viaja entre épocas es el micro de la Selección.

El recorrido mezcla fútbol, memoria colectiva y símbolos patrios, en la previa del inicio de la defensa del título conseguido en Qatar 2022.

Belgrano, San Martín y una escarapela para el Cuti Romero

Entre las secuencias más destacadas aparece la Revolución de Mayo, con referencias a próceres como Manuel Belgrano. En ese pasaje, Cristian “Cuti” Romero le entrega una escarapela, en un guiño al club cordobés en el que se formó el defensor y del que es hincha.

También se muestra a José de San Martín durante el Cruce de los Andes, en una escena que incluye un saludo con Lionel Messi, capitán y símbolo de la Selección Argentina.

Uno de los momentos de mayor carga emotiva llega con el encuentro del micro con soldados que combatieron en la Guerra de Malvinas, en una referencia directa a los héroes argentinos.

Una serie que empezó con el micro de la ilusión

La primera pieza de la producción mostraba a un hombre que encendía un colectivo guardado en su garaje y emprendía viaje rumbo a la Copa del Mundo. En esa escena ya aparecían guiños a la Albiceleste, como la frase “tierra de Diego y Lionel”, en alusión a Diego Maradona y Lionel Messi.

También se incluían objetos vinculados con el trofeo y con los colores del seleccionado nacional.

Ese primer video tuvo además homenajes a César Luis Menotti y Carlos Bilardo, los otros dos entrenadores campeones del mundo con Argentina. Luego llegó una segunda parte, en la que el micro fue recogiendo a hinchas y futbolistas para iniciar una nueva aventura mundialista.

La Scaloneta y la ilusión por la cuarta estrella

El nuevo capítulo mantiene esa lógica narrativa: combina símbolos del pasado, nombres centrales del fútbol argentino y la expectativa por una nueva campaña mundialista.

Los videos se viralizaron rápidamente en redes sociales, con miles de “me gusta” y comentarios de hinchas enfocados en la ilusión por la Cuarta.

El apodo la Scaloneta nació en los primeros tramos del ciclo encabezado por Lionel Scaloni y se consolidó con la consagración en la Copa América 2021, cuando Argentina venció 1-0 a Brasil en la final disputada en el Maracaná.

Aquella conquista cortó una sequía de 28 años sin títulos a nivel mayores y marcó el inicio de una etapa histórica que tuvo su punto máximo con la consagración en el Mundial de Qatar 2022.

Ahora, con el debut ante Argelia cada vez más cerca, la Selección vuelve a apoyarse en la emoción, la identidad y la memoria argentina para comenzar una nueva ilusión mundialista.

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