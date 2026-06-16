Preocupación en Brasil por Neymar: se perdería el partido ante Haití por el Mundial

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Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 16 JUN 2026 | 17º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo G
Irán 2
Nueva Zelanda 2
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo H
Arabia Saudita 1
Uruguay 1
FINALIZADO
16:00 Grupo I
Francia -
Senegal -
16 / 06 / 2026
19:00 Grupo I
Irak -
Noruega -
16 / 06 / 2026
22:00 Grupo J
Argentina -
Argelia -
16 / 06 / 2026
01:00 Grupo J
Austria -
Jordania -
17 / 06 / 2026
13 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Qatar
1 - 1
Suiza
13 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Brasil
1 - 1
Marruecos
13 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Haití
0 - 1
Escocia
14 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Australia
2 - 0
Turquía
14 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Alemania
7 - 1
Curazao
14 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Países Bajos
2 - 2
Japón
14 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Costa de Marfil
1 - 0
Ecuador
14 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Suecia
5 - 1
Túnez
15 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
España
0 - 0
Cabo Verde
15 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Bélgica
1 - 1
Egipto
15 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Arabia Saudita
1 - 1
Uruguay
15 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Irán
2 - 2
Nueva Zelanda
16 / 06 / 2026 16:00 Grupo I
Francia
vs
Senegal
16 / 06 / 2026 19:00 Grupo I
Irak
vs
Noruega
16 / 06 / 2026 22:00 Grupo J
Argentina
vs
Argelia
17 / 06 / 2026 01:00 Grupo J
Austria
vs
Jordania
17 / 06 / 2026 14:00 Grupo K
Portugal
vs
RD Congo
17 / 06 / 2026 17:00 Grupo L
Inglaterra
vs
Croacia
17 / 06 / 2026 20:00 Grupo L
Ghana
vs
Panamá
17 / 06 / 2026 23:00 Grupo K
Uzbekistán
vs
Colombia
18 / 06 / 2026 13:00 Grupo A
Republica Checa
vs
Sudáfrica
18 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Suiza
vs
Bosnia Herzegovina
18 / 06 / 2026 19:00 Grupo B
Canadá
vs
Qatar
18 / 06 / 2026 22:00 Grupo A
México
vs
Corea del Sur
19 / 06 / 2026 16:00 Grupo D
Estados Unidos
vs
Australia
19 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Escocia
vs
Marruecos
19 / 06 / 2026 21:30 Grupo C
Brasil
vs
Haití
20 / 06 / 2026 00:00 Grupo D
Turquía
vs
Paraguay

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Qatar 1 0 1 0 1 1 0 1
2 Suiza 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Escocia 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Brasil 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Marruecos 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Haití 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 1 1 0 0 7 1 6 3
2 Costa de Marfil 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Ecuador 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Curazao 1 0 0 1 1 7 -6 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Suecia 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Japón 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Países Bajos 1 0 1 0 2 2 0 1
4 Túnez 1 0 0 1 1 5 -4 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Irán 1 0 1 0 2 2 0 1
2 Nueva Zelanda 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Bélgica 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Egipto 1 0 1 0 1 1 0 1

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 1 0 1 0 1 1 0 1
2 Uruguay 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Cabo Verde 1 0 1 0 0 0 0 1
4 España 1 0 1 0 0 0 0 1

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

Preocupación en Brasil por Neymar: se perdería el partido ante Haití por el Mundial

El crack brasileño continúa con molestias en el gemelo y seguirá entrenándose apartado del grupo. El objetivo del cuerpo técnico es que pueda estar disponible para el último partido de la fase de grupos ante Escocia.

Hoy 10:43

La preocupación volvió a instalarse en Brasil por el estado físico de Neymar. Después de haberse perdido el empate 1-1 ante Marruecos en el debut del Mundial 2026, el delantero sigue con molestias en el gemelo y podría quedar afuera del próximo partido frente a Haití, previsto para el viernes 19 desde las 21.30.

El referente de la selección brasileña volvió a someterse a estudios para evaluar la evolución de su pantorrilla derecha, zona en la que arrastra una lesión sufrida hace un mes mientras jugaba para Santos.

Si bien desde el entorno del plantel notan una leve mejoría, Neymar continuará entrenándose de manera diferenciada y tiene un pie afuera del segundo compromiso de Brasil en el Grupo C.

Desde que se sumó a la concentración, el atacante trabajó apartado del resto del grupo para evitar una complicación mayor. Aun conociendo su situación física, Carlo Ancelotti decidió incluirlo en la lista mundialista por su peso futbolístico y su ascendencia dentro del plantel.

Está trabajando muy fuerte porque se quiere recuperar lo más pronto posible. Esperamos que pueda estar con el grupo la próxima semana. No solo lo llamamos por su habilidad técnica sino también por su experiencia y el ejemplo que puede representar dentro de nuestro grupo”, había expresado el entrenador.

El objetivo: llegar al partido ante Escocia

El cuerpo médico de Brasil prefiere no apurar los tiempos y esperará algunos días más antes de permitirle volver a competir. La idea es evitar riesgos y darle margen para completar una recuperación segura.

El plan para Neymar en los próximos días será sostener su masa muscular y su capacidad cardiovascular, con trabajos específicos que le permitan llegar en mejores condiciones a la semana siguiente.

El gran objetivo es que el futbolista de Santos pueda estar disponible para el último partido de la fase de grupos ante Escocia, un encuentro que podría ser clave para las aspiraciones de la pentacampeona en el Mundial.

Mientras tanto, Brasil deberá afrontar el duelo ante Haití con la incertidumbre sobre su máxima figura y con la necesidad de sumar de a tres luego del empate en el estreno frente a Marruecos.

TEMAS Brasil Neymar Mundial 2026
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