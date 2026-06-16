Preocupación en Brasil por Neymar: se perdería el partido ante Haití por el Mundial

El crack brasileño continúa con molestias en el gemelo y seguirá entrenándose apartado del grupo. El objetivo del cuerpo técnico es que pueda estar disponible para el último partido de la fase de grupos ante Escocia.

Hoy 10:43

La preocupación volvió a instalarse en Brasil por el estado físico de Neymar. Después de haberse perdido el empate 1-1 ante Marruecos en el debut del Mundial 2026, el delantero sigue con molestias en el gemelo y podría quedar afuera del próximo partido frente a Haití, previsto para el viernes 19 desde las 21.30.

El referente de la selección brasileña volvió a someterse a estudios para evaluar la evolución de su pantorrilla derecha, zona en la que arrastra una lesión sufrida hace un mes mientras jugaba para Santos.

Si bien desde el entorno del plantel notan una leve mejoría, Neymar continuará entrenándose de manera diferenciada y tiene un pie afuera del segundo compromiso de Brasil en el Grupo C.

Desde que se sumó a la concentración, el atacante trabajó apartado del resto del grupo para evitar una complicación mayor. Aun conociendo su situación física, Carlo Ancelotti decidió incluirlo en la lista mundialista por su peso futbolístico y su ascendencia dentro del plantel.

“Está trabajando muy fuerte porque se quiere recuperar lo más pronto posible. Esperamos que pueda estar con el grupo la próxima semana. No solo lo llamamos por su habilidad técnica sino también por su experiencia y el ejemplo que puede representar dentro de nuestro grupo”, había expresado el entrenador.

El objetivo: llegar al partido ante Escocia

El cuerpo médico de Brasil prefiere no apurar los tiempos y esperará algunos días más antes de permitirle volver a competir. La idea es evitar riesgos y darle margen para completar una recuperación segura.

El plan para Neymar en los próximos días será sostener su masa muscular y su capacidad cardiovascular, con trabajos específicos que le permitan llegar en mejores condiciones a la semana siguiente.

El gran objetivo es que el futbolista de Santos pueda estar disponible para el último partido de la fase de grupos ante Escocia, un encuentro que podría ser clave para las aspiraciones de la pentacampeona en el Mundial.

Mientras tanto, Brasil deberá afrontar el duelo ante Haití con la incertidumbre sobre su máxima figura y con la necesidad de sumar de a tres luego del empate en el estreno frente a Marruecos.