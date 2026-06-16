"Dante Gebel va a ser la figura estelar de las próximas elecciones"

El coordinador regional de la zona norte de Consolidación Argentina Sergio Bohn, se refirió en diálogo con Radio Panorama al trabajo que se realiza desde el espacio para posicionar la figura del pastor evangélico de cara a las presidenciales.

Hoy 13:46

El coordinador regional de la zona norte de Consolidación Argentina, Sergio Bohn, se refirió al trabajo que lleva adelante el espacio para posicionar la figura del pastor evangélico y comunicador Dante Gebel de cara a las próximas elecciones presidenciales.

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En diálogo con Radio Panorama, Bohn explicó que actualmente se avanza en la conformación de equipos técnicos y mesas promotoras en todo el país, a partir de un pedido del propio Gebel. “Nos pidió armar equipos y programas de gobierno”, indicó.

En ese sentido, detalló que el espacio dividió al país en siete regiones con el objetivo de convocar profesionales y referentes con propuestas para un plan de gobierno federal, orientado al desarrollo productivo y la explotación sustentable de los recursos.

“El esquema busca dejar atrás decisiones centralizadas. Se necesitan ideas nuevas para aprovechar los recursos de manera sustentable y con participación de todo el país”, señaló.

Bohn también mencionó que los principales ejes del espacio están vinculados al trabajo, la educación, la generación de recursos y la salud, con la intención de recuperar y mejorar los estándares de calidad en esos ámbitos.

Además, planteó la necesidad de superar la polarización política. “Queremos construir con personas que no se odien entre sí. No hay países que se desarrollen con su población enfrentada”, expresó, y agregó que la convocatoria es abierta, sin distinción de pertenencia partidaria.

Respecto a la proyección electoral, afirmó: “Dante va a ser la gran figura de la próxima elección. No es una tercera posición, es la posición que creemos que Argentina necesita recorrer”.

Finalmente, destacó que se trata de una construcción política con base en dirigentes y equipos técnicos. “No hablamos de un outsider, sino de un proyecto con personas que vienen trabajando en política de manera honesta y auditable”, concluyó.