Prorrogaron la prisión preventiva de la mujer acusada de matar a tiros a su expareja en el Bº 25 de Mayo

La medida alcanza a Juana Valeria Cisneros, imputada por el crimen de Mario “Bebé” Herrera, ocurrido en diciembre de 2024 en La Banda. La Fiscalía y la querella buscan avanzar hacia la elevación de la causa a juicio.

Hoy 14:44

El juez de Control y Garantías de La Banda, Gino Nicolai, resolvió prorrogar la prisión preventiva de Juana Valeria Cisneros, la mujer acusada de matar a tiros a su pareja, Mario “Bebé” Herrera.

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La decisión judicial fue adoptada mientras avanza la investigación por el crimen ocurrido el 30 de diciembre de 2024 en el barrio 25 de Mayo, sector 540 Viviendas.

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De acuerdo con la investigación, Cisneros habría atacado a Herrera con un arma de fuego y le habría disparado por la espalda. Los disparos fueron escuchados por menores que se encontraban en la vivienda, entre ellos un hijo de la víctima.

Juana Valeria Cisneros, Mario “Bebé” Herrera

Durante la audiencia, la defensa solicitó el cese de la prisión preventiva. Sin embargo, tanto la Fiscalía como la querella pidieron que la medida de detención se mantuviera vigente.

Además, las partes acusadoras impulsan que la causa avance hacia la clausura de la investigación y su posterior elevación a juicio.

Con la resolución del magistrado, Cisneros continuará detenida mientras se completan las medidas pendientes dentro del proceso penal.