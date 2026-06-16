El final de Heartstopper ya tiene tráiler: Nick y Charlie se preparan para despedirse de Netflix

La película “Heartstopper Forever” llegará a la plataforma el 17 de julio y cerrará la historia de Nick Nelson y Charlie Spring con una trama marcada por el amor, la distancia y el paso a la adultez.

Hoy 15:07

Netflix presentó el tráiler oficial de “Heartstopper Forever”, la película que pondrá punto final a la historia de Nick Nelson y Charlie Spring, una de las parejas juveniles más queridas de la plataforma.

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El largometraje se estrenará el próximo 17 de julio y funcionará como cierre definitivo de la serie basada en la novela gráfica creada por Alice Oseman.

En esta nueva etapa, Nick, interpretado por Kit Connor, se prepara para comenzar la universidad, mientras Charlie, interpretado por Joe Locke, deberá enfrentar los cambios que implica sostener una relación a distancia.

El tráiler anticipa una historia más madura, atravesada por la incertidumbre del futuro, la independencia personal y las preguntas que aparecen cuando una relación adolescente empieza a transformarse.

Además del cierre del vínculo entre Nick y Charlie, la película también retomará las historias de Tao, Elle, Darcy, Tara, Imogen e Isaac, quienes atraviesan sus propios cambios al acercarse al final de la etapa escolar.

Alice Oseman adelantó que la película buscará ofrecer una despedida emotiva para los personajes, sin perder la esencia cotidiana y sensible que convirtió a Heartstopper en un fenómeno global.

El avance también muestra escenas de celebración, amistad, fiestas, desfiles del Orgullo LGBTQ+ y nuevos momentos de descubrimiento personal.

Dirigida por Wash Westmoreland, “Heartstopper Forever” cerrará una historia que debutó en Netflix en 2022 y que desde entonces se consolidó como una de las producciones juveniles más influyentes de los últimos años.