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SANTIAGO DEL ESTERO | 16 JUN 2026 | 18º
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Barrelier negó su participación en el femicidio de Agostina Vega y quedó acusado de homicidio triplemente calificado

Claudio Barrelier volvió a ser indagado por el fiscal Raúl Garzón, pero negó haber participado del crimen y se abstuvo de responder preguntas.

Hoy 15:14

El fiscal Raúl Garzón llamó nuevamente a indagatoria a Claudio Barrelier, como parte de la investigación por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba. El acusado negó haber participado en el crimen y no quiso responder preguntas.

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Barrelier concurrió este mediodía a la fiscalía, junto a su abogado defensor, pero se abstuvo de declarar cuando fue consultado sobre su presunta participación en el crimen de la adolescente de 14 años.

El acusado estaba imputado como presunto autor material del delito de homicidio agravado por cometerse en un contexto de violencia de género. Sin embargo, ahora la fiscalía agravó la carátula por el delito de “homicidio triplemente calificado”.

Por su parte, los otros detenidos, Fassetta y Andreani están señalados por el delito de encubrimiento.

Se espera que ambos se presenten a indagatoria durante la mañana del miércoles.

La fiscalía sostiene que cada uno cumplió un rol específico y que Barrelier no habría actuado solo en el aberrante hecho.

De acuerdo con la investigación, Fassetta mantenía una amistad con el principal acusado desde hacía 10 meses. Ambos se habrían conocido en el ambiente futbolero por su simpatía hacia el club Instituto.

Ambos sospechosos vivían en el mismo domicilio en el barrio Cofico, donde presuntamente ocurrió el crimen y, a través de ese vínculo, Fassetta habría tomado contacto con Vega y su madre.

Andreani, expareja de Barrelier, es investigada por haberle prestado su auto, con el que habría trasladado el cuerpo de Vega hasta un descampado. La mujer luego habría lavado el rodado.

La principal prueba en su contra son videos que los muestran juntos después del femicidio.

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