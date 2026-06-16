Detenido un hombre por el asesinato de Cinthia Verónica Lazarte en Tucumán

Autoridades detienen a un hombre de 38 años por el asesinato de Cinthia Verónica Lazarte en Tucumán, quien tenía antecedentes delictivos.

Hoy 17:19

El pasado sábado, durante la madrugada, se encontró el cuerpo sin vida de Cinthia Verónica Lazarte, de 41 años, en un vehículo estacionado en calle Francia al 1100. La policía, tras recibir la alerta, realizó las primeras diligencias en la escena del crimen, encontrando indicios que apuntaban a un posible homicidio.

El comisario inspector Diego Bernachi, director de la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos Capital, reportó la detención de un hombre de 38 años luego de un allanamiento solicitado por la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, dirigida por el fiscal Pedro Gallo. La aprehensión se produjo en el contexto de una investigación sobre el asesinato de Lazarte, ocurrido aproximadamente a las 3 de la mañana.

Bernachi explicó que, tras el hallazgo del cuerpo, los efectivos de la División Homicidios y diversos equipos de la Brigada de Investigaciones llevaron a cabo un exhaustivo trabajo en el lugar. Se realizó un relevamiento fílmico para reconstruir los momentos previos y posteriores al crimen, lo que fue crucial para la identificación del sospechoso.

“Durante todo el día se trabajó en la zona realizando relevamiento vecinal. A las 17 horas, se obtuvieron elementos significativos, incluyendo grabaciones que mostraban a una persona llegando al auto y a Lazarte ingresando al vehículo”, detalló Bernachi, quien destacó la importancia de la colaboración comunitaria en la investigación.

El comisario también señaló que la rápida identificación del sospechoso fue un hito en la investigación. “Afortunadamente, gracias al trabajo conjunto, se logró su aprehensión. Este individuo había cumplido una condena por abuso sexual y tenía antecedentes de robo y otros delitos”, comentó Bernachi.

Durante el allanamiento en la residencia del sospechoso, ubicada en la primera cuadra de calle Lola Mora, se incautaron pruebas relevantes para el caso, como prendas de vestir y dispositivos tecnológicos que corroboran su implicación en el crimen.

“Es importante resaltar el notable esfuerzo de la División Homicidios, que logró esclarecer este hecho en menos de 24 horas, reuniendo todos los elementos necesarios y poniendo al autor a disposición de la Justicia”, concluyó el comisario Bernachi.