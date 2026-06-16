“No creo que haya sido un accidente”: el dolor del padre de Gaspi tras la tragedia en Río de Janeiro

El padre del influencer fallecido en el choque de helicópteros en Brasil habló por primera vez sobre la pérdida de su hijo. Recordó su infancia, defendió su legado y aseguró que tiene dudas sobre las causas del hecho.

Hoy 17:41

La conmoción por la muerte de Gaspar “Gaspi” Prim Díaz continúa generando repercusiones. A pocos días de la tragedia aérea ocurrida en Río de Janeiro, donde fallecieron seis personas tras el choque de dos helicópteros, su padre, Ricardo Prim, compartió un emotivo testimonio marcado por el dolor y la incredulidad.

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En una entrevista brindada a Clarín, el dueño de la histórica librería Buensur de Puerto Madryn contó cómo atraviesa las horas posteriores a la pérdida de su hijo. “Se me va a hacer muy difícil vivir sin Gaspi, sin saber que no está. Me enteré al mediodía del domingo y no caigo del todo”, expresó.

Además del sufrimiento por la muerte del influencer, Ricardo manifestó sus dudas sobre lo ocurrido. “No se sabe si fue un accidente o un atentado. Yo no conocía al cantante norteamericano que estuvo con él, Oliver Tree, pero me hacen llegar muchos datos y yo creo que no fue un accidente. Para mí fue un atentado”, sostuvo, aunque las autoridades brasileñas continúan investigando las causas del hecho.

Gaspi viajaba junto al cantante estadounidense Oliver Tree, el director argentino Lucas Vignale, el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves y el piloto Alexandre Souza, todos fallecidos en el siniestro ocurrido en territorio brasileño.

Durante la charla, su padre recordó la infancia del creador de contenidos y destacó las cualidades que observó en él desde pequeño. “Siempre vi creatividad en él. Cuando era chico yo decía que iba a ser director de cine. Siempre fue un chiquito muy inteligente y muy sensible”, señaló.

Con el paso de los años, aquel niño apasionado por el cine se convirtió en uno de los influencers más reconocidos de su generación. “Logró ser un referente. El personaje que hacía de Gaspi ya no era él. Él había crecido”, afirmó su padre al referirse a la evolución profesional y personal que había experimentado en los últimos años.

También salió al cruce de algunos rumores que circularon tras la tragedia. “Nunca se drogó. Sí tomaba alcohol, fumaba, pero me consta que nunca se drogó”, aseguró, al tiempo que destacó el compromiso que tenía con su trabajo y los valores que defendía. Según relató, incluso rechazó importantes propuestas publicitarias vinculadas al juego online porque no quería fomentar conductas perjudiciales entre sus seguidores.

Ricardo recordó además el difícil momento emocional que atravesó su hijo tiempo atrás y cómo logró recuperarse gracias a nuevos desafíos profesionales. En ese sentido, destacó especialmente su participación en La Velada del Año, el evento de boxeo organizado en España, experiencia que, según contó, le permitió reencontrarse consigo mismo y transformarse en una figura positiva para miles de jóvenes.

Mientras recibe el acompañamiento de vecinos y amigos en Puerto Madryn, el padre del influencer intenta encontrar fuerzas para seguir adelante. “Es mi hijito. El dolor que uno siente cuando pierde un hijo no se explica. Estaba en su mejor momento. Tenía apenas 23 añitos”, concluyó, todavía conmovido por una pérdida que, según admite, aún le resulta imposible de comprender.