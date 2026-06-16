Legislatura Provincial: Santiago será sede de la 58° Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande

La Cámara de Diputados declaró de interés provincial el encuentro que reunirá en Santiago del Estero a vicegobernadores y legisladores de las diez provincias del NOA y NEA para debatir políticas estratégicas de desarrollo regional.

Hoy 18:14

Durante la sesión ordinaria encabezada por la presidenta provisional de la Cámara, Norma Abdala de Matarazzo, la Legislatura de Santiago del Estero declaró de interés provincial la realización de la 58° Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande Argentino, que se llevará a cabo los días 25 y 26 de junio en la provincia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El encuentro será presidido por el vicegobernador santiagueño y titular del organismo, Dr. Carlos Silva Neder, y congregará a vicegobernadores y más de 130 parlamentarios de las diez provincias que integran las regiones del NOA y NEA.

Durante el debate legislativo, los diputados destacaron la importancia institucional del evento y señalaron que la realización del plenario en Santiago del Estero ratifica el papel estratégico de la provincia dentro del proceso de integración regional impulsado por el bloque norteño desde sus orígenes.

Asimismo, remarcaron que el Parlamento del Norte Grande constituye un espacio de diálogo y construcción de consensos destinado a promover iniciativas vinculadas al desarrollo productivo, la conectividad, la infraestructura, la educación y otras políticas públicas orientadas a reducir las asimetrías existentes entre las distintas regiones del país.

En el transcurso de la sesión, el cuerpo legislativo también expresó su respaldo a la Selección Argentina de Fútbol, que actualmente disputa el Mundial 2026, y aprobó una serie de declaraciones de interés provincial vinculadas a actividades educativas, culturales, deportivas, científicas y sociales que se desarrollarán en distintos puntos de la provincia.

Entre los reconocimientos aprobados se destacan las distinciones a deportistas santiagueños por sus logros en competencias nacionales, iniciativas vinculadas a la promoción cultural y educativa, jornadas de salud mental, eventos de formación académica, celebraciones aniversarias de distintas localidades y actividades recreativas e inclusivas organizadas por instituciones de la provincia.

Desde la Legislatura Provincial señalaron que la realización de la 58° Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande Argentino representa una oportunidad para fortalecer la agenda federal y consolidar el trabajo conjunto entre las provincias del norte en la búsqueda de un desarrollo más equilibrado e integrado para toda la región.