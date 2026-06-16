Advirtieron a Cristina Kirchner por incumplir condiciones de su prisión domiciliaria

El tribunal que la condenó en la causa Vialidad le recordó las reglas de conducta que debe cumplir para conservar el beneficio del arresto domiciliario. La medida fue tomada tras una manifestación realizada frente a su vivienda.

Hoy 18:34

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue intimada por la Justicia a cumplir estrictamente con las reglas de conducta establecidas para su prisión domiciliaria, luego de un episodio ocurrido durante una manifestación de apoyo frente a su domicilio de San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires.

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La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral Federal N° 2, encargado de controlar la ejecución de la condena impuesta en la causa Vialidad, luego de que se instalara una bandera argentina de grandes dimensiones entre un edificio ubicado frente a la vivienda de la ex mandataria y el balcón de su departamento.

Según la resolución judicial, el despliegue se realizó mediante una estructura de cables tensores que atravesaba la vía pública y utilizaba el balcón donde cumple arresto domiciliario como uno de los puntos de sujeción. El juez Rodrigo Giménez Uriburu sostuvo que Cristina Kirchner participó activamente en la colocación de la bandera, colaborando en la fijación de la estructura.

Ante esta situación, el tribunal le ordenó abstenerse de realizar conductas que puedan implicar un incumplimiento de las condiciones establecidas para el beneficio de la prisión domiciliaria y advirtió que futuros episodios similares podrían derivar en nuevas medidas o restricciones.

En la resolución, los magistrados recordaron que una de las reglas impuestas al conceder la domiciliaria establece que la ex presidenta debe evitar comportamientos que perturben la tranquilidad del vecindario o alteren la convivencia pacífica de los habitantes de la zona.

Además, el juez señaló que la estructura instalada representó un riesgo para la seguridad pública, debido a que los cables atravesaban la calzada y el espacio aéreo entre ambos edificios. Según el fallo, esta situación pudo haber generado peligros tanto para los ocupantes de las viviendas involucradas como para quienes transitaban por el lugar.

Por otro lado, el tribunal consideró que la colocación de una pancarta de esas características podría requerir autorizaciones administrativas específicas y dispuso comunicar lo ocurrido a la Secretaría General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para que evalúe las actuaciones correspondientes.

La advertencia se produce mientras Cristina Kirchner cumple una condena de seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad, bajo la modalidad de arresto domiciliario y con monitoreo mediante tobillera electrónica.