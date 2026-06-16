Todo listo para Güemes vs. Gimnasia de Jujuy: precios y modalidad de venta de entradas

El Gaucho será local este domingo 21 de junio desde las 17 por el partido pendiente de la cuarta fecha de la Zona B de la Primera Nacional.

Hoy 20:10

Güemes ya tiene todo listo para afrontar uno de los encuentros más importantes de la temporada. El equipo santiagueño se medirá este domingo 21 de junio, a partir de las 17, frente a Gimnasia y Esgrima de Jujuy en el compromiso pendiente de la **cuarta fecha de la Zona B de la Primera Nacional, que se jugará en el Estadio Madre de Ciudades.

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Una de las grandes novedades del partido será que habrá público neutral, permitiendo el ingreso tanto de los hinchas del conjunto santiagueño como de los simpatizantes del elenco jujeño. De esta manera, las dos parcialidades podrán acompañar a sus equipos en un duelo clave por la lucha en el campeonato.

En cuanto a la venta de entradas, los simpatizantes de Güemes podrán adquirir sus boletos el domingo de 10 a 15 horas en la ventanilla del SUM, ubicada sobre calle Rivadavia. Los valores establecidos son de 10.000 pesos para la popular y 25.000 pesos para la platea.

Por su parte, los hinchas de Gimnasia y Esgrima de Jujuy deberán comprar sus entradas exclusivamente a través de la aplicación Globofan habilitada por la organización, sistema que ya se encuentra disponible para realizar la adquisición de manera anticipada. Para el público visitante, las populares tendrán un costo de 25.000 pesos, mientras que las plateas costarán 35.000 pesos.