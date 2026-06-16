El mensaje de Colapinto antes del debut de la Selección argentina en el Mundial: “Vamos a romperla”

El piloto argentino sorprendió con un saludo cargado de energía y optimismo en la previa del partido ante Argelia en Kansas City.

Hoy 20:15

La expectativa por el debut de la Selección Argentina en el Mundial se vive en todos los ámbitos y uno de los que se sumó al aliento fue Franco Colapinto. El piloto argentino de Alpine dejó un mensaje cargado de entusiasmo y optimismo en la previa del encuentro frente a Argelia, que se disputará este martes desde las 22 en el Kansas City Stadium.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

A través de un video difundido en las redes oficiales de Alpine, el joven piloto mostró su apoyo al equipo de Lionel Scaloni y contagió su confianza a los hinchas argentinos.

“Hola a todos. Se viene el Mundial, el momento más esperado de los últimos 4 años. Así que, nada, les quería mandar un abrazo muy grande a todos los argentinos, vamos a romperla, vamos a disfrutar del Mundial. Anulo mufa, y, con huevo, siempre con huevo, ¡vamos!”, expresó Colapinto.

El mensaje rápidamente se viralizó entre los fanáticos, que se encuentran expectantes por el estreno de la Scaloneta en la máxima cita del fútbol mundial, donde defenderá el título conseguido en Qatar 2022.

Argentina enfrentará a Argelia por la primera fecha del Grupo J, en un encuentro que marcará el inicio de un nuevo sueño mundialista para el conjunto albiceleste.

Para este compromiso, el entrenador Lionel Scaloni analiza una formación integrada por Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Thiago Almada, Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Con el respaldo de millones de argentinos y mensajes de apoyo que llegan desde distintos ámbitos del deporte, la Selección se prepara para dar el primer paso en busca de una nueva ilusión mundialista.