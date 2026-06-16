El mensaje de Colapinto antes del debut de la Selección argentina en el Mundial: “Vamos a romperla”

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 16 JUN 2026 | 14º
Mundial 2026
72' Grupo I
Irak 1
Noruega 2
16 / 06 / 2026
FINALIZADO Grupo I
Francia 3
Senegal 1
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo G
Irán 2
Nueva Zelanda 2
FINALIZADO
22:00 Grupo J
Argentina -
Argelia -
16 / 06 / 2026
01:00 Grupo J
Austria -
Jordania -
17 / 06 / 2026
14:00 Grupo K
Portugal -
RD Congo -
17 / 06 / 2026
16 / 06 / 2026 67' Grupo I
Irak
1 - 2
Noruega
13 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Qatar
1 - 1
Suiza
13 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Brasil
1 - 1
Marruecos
13 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Haití
0 - 1
Escocia
14 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Australia
2 - 0
Turquía
14 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Alemania
7 - 1
Curazao
14 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Países Bajos
2 - 2
Japón
14 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Costa de Marfil
1 - 0
Ecuador
14 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Suecia
5 - 1
Túnez
15 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
España
0 - 0
Cabo Verde
15 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Bélgica
1 - 1
Egipto
15 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Arabia Saudita
1 - 1
Uruguay
15 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Irán
2 - 2
Nueva Zelanda
16 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Francia
3 - 1
Senegal
16 / 06 / 2026 22:00 Grupo J
Argentina
vs
Argelia
17 / 06 / 2026 01:00 Grupo J
Austria
vs
Jordania
17 / 06 / 2026 14:00 Grupo K
Portugal
vs
RD Congo
17 / 06 / 2026 17:00 Grupo L
Inglaterra
vs
Croacia
17 / 06 / 2026 20:00 Grupo L
Ghana
vs
Panamá
17 / 06 / 2026 23:00 Grupo K
Uzbekistán
vs
Colombia
18 / 06 / 2026 13:00 Grupo A
Republica Checa
vs
Sudáfrica
18 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Suiza
vs
Bosnia Herzegovina
18 / 06 / 2026 19:00 Grupo B
Canadá
vs
Qatar
18 / 06 / 2026 22:00 Grupo A
México
vs
Corea del Sur
19 / 06 / 2026 16:00 Grupo D
Estados Unidos
vs
Australia
19 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Escocia
vs
Marruecos
19 / 06 / 2026 21:30 Grupo C
Brasil
vs
Haití
20 / 06 / 2026 00:00 Grupo D
Turquía
vs
Paraguay

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Qatar 1 0 1 0 1 1 0 1
2 Suiza 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Escocia 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Brasil 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Marruecos 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Haití 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 1 1 0 0 7 1 6 3
2 Costa de Marfil 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Ecuador 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Curazao 1 0 0 1 1 7 -6 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Suecia 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Japón 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Países Bajos 1 0 1 0 2 2 0 1
4 Túnez 1 0 0 1 1 5 -4 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Irán 1 0 1 0 2 2 0 1
2 Nueva Zelanda 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Bélgica 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Egipto 1 0 1 0 1 1 0 1

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 1 0 1 0 1 1 0 1
2 Uruguay 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Cabo Verde 1 0 1 0 0 0 0 1
4 España 1 0 1 0 0 0 0 1

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

El mensaje de Colapinto antes del debut de la Selección argentina en el Mundial: “Vamos a romperla”

El piloto argentino sorprendió con un saludo cargado de energía y optimismo en la previa del partido ante Argelia en Kansas City.

Hoy 20:15
Colapinto Argentina

La expectativa por el debut de la Selección Argentina en el Mundial se vive en todos los ámbitos y uno de los que se sumó al aliento fue Franco Colapinto. El piloto argentino de Alpine dejó un mensaje cargado de entusiasmo y optimismo en la previa del encuentro frente a Argelia, que se disputará este martes desde las 22 en el Kansas City Stadium.

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A través de un video difundido en las redes oficiales de Alpine, el joven piloto mostró su apoyo al equipo de Lionel Scaloni y contagió su confianza a los hinchas argentinos.

Hola a todos. Se viene el Mundial, el momento más esperado de los últimos 4 años. Así que, nada, les quería mandar un abrazo muy grande a todos los argentinos, vamos a romperla, vamos a disfrutar del Mundial. Anulo mufa, y, con huevo, siempre con huevo, ¡vamos!”, expresó Colapinto.

El mensaje rápidamente se viralizó entre los fanáticos, que se encuentran expectantes por el estreno de la Scaloneta en la máxima cita del fútbol mundial, donde defenderá el título conseguido en Qatar 2022.

Argentina enfrentará a Argelia por la primera fecha del Grupo J, en un encuentro que marcará el inicio de un nuevo sueño mundialista para el conjunto albiceleste.

Para este compromiso, el entrenador Lionel Scaloni analiza una formación integrada por Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Thiago Almada, Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Con el respaldo de millones de argentinos y mensajes de apoyo que llegan desde distintos ámbitos del deporte, la Selección se prepara para dar el primer paso en busca de una nueva ilusión mundialista.

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