“Hasta el fin del mundo...”: el conmovedor posteo de Di María antes del debut de Argentina

El campeón del mundo en Qatar 2022 expresó sus sensaciones en su cuenta de Instagram a horas del partido con Argelia en Kansas City.

Hoy 20:28

La Selección Argentina se prepara para su estreno en el Mundial frente a Argelia, pero en la previa recibió un mensaje muy especial de uno de los grandes ídolos de la historia reciente de la Albiceleste. Ángel Di María, retirado del seleccionado tras la conquista de la Copa América 2024, expresó todo su apoyo a sus excompañeros con unas sentidas palabras que emocionaron a los hinchas.

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Aunque ya no forma parte del plantel dirigido por Lionel Scaloni, el rosarino dejó en claro que sigue viviendo cada partido con la misma pasión de siempre. A través de sus redes sociales, el campeón del mundo compartió un mensaje cargado de sentimiento en la antesala del debut mundialista.

“Hoy arranca una nueva ilusión y solo quiero decirles, con la mano en el corazón, que estamos con ustedes hasta el fin del mundo. Sé lo que se siente estar ahí y ahora sé lo que siente ser solamente un hincha, y puedo decirles que esa ilusión que hoy tienen la tenemos todos los argentinos. Los quiero mucho y vamos por todo. ¡Vamos, Argentina!”, escribió Fideo.

Las palabras del actual futbolista de Rosario Central rápidamente se viralizaron y despertaron la emoción de miles de fanáticos que aún recuerdan sus actuaciones decisivas con la camiseta albiceleste.

Di María dejó una huella imborrable en la historia de la Selección. Fue autor del gol que le dio a Argentina la Copa América 2021 frente a Brasil en el Maracaná, también marcó en la Finalissima ante Italia y tuvo una actuación estelar en la final del Mundial de Qatar 2022 contra Francia. Además, se despidió del seleccionado con cuatro títulos importantes y el reconocimiento unánime de los hinchas.

Tras retirarse de la Albiceleste luego de la conquista continental de 2024, el rosarino recibió un emotivo homenaje en el estadio Monumental, cerrando una etapa brillante con la camiseta argentina.

Ahora, desde el rol de hincha, Di María acompañará a la distancia a un grupo con el que compartió algunos de los momentos más gloriosos del fútbol argentino. Su mensaje llegó en un momento especial, cuando la ilusión de todo un país vuelve a ponerse en marcha detrás de un nuevo sueño mundialista.