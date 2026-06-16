La intendente acompañó el trabajo de las áreas operativas en el barrio 8 de Abril

Las tareas tienen el objetivo de optimizar los espacios públicos, fortalecer los servicios y elevar la calidad de vida de la comunidad.

Hoy 20:24

La intendente, Ing. Norma Fuentes, y el secretario de Coordinación, Ing. Mario Benavente, supervisaron un importante operativo de mejoramiento de la infraestructura urbana llevado adelante en el barrio 8 de Abril, con el objetivo de optimizar los espacios públicos, fortalecer los servicios y elevar la calidad de vida de la comunidad.

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Las tareas incluyeron la reparación y el mantenimiento de calles y veredas, mejoras en el sistema de iluminación pública, el acondicionamiento de espacios verdes, la poda correctiva y preventiva de árboles, así como la limpieza integral y puesta en valor de distintos espacios de uso común.

Las autoridades recorrieron la zona acompañadas por vecinos y representantes de instituciones educativas y centros de salud del sector, coordinando junto con los equipos técnicos las acciones necesarias para garantizar una ejecución eficiente y de calidad de los trabajos.

"Con el despliegue de personal y maquinaria de todas las áreas operativas del municipio, llevamos adelante un nuevo trabajo integral de mejora de la infraestructura urbana en este barrio, buscando, sobre todo, erradicar los minibasurales que se habían formado cerca de instituciones educativas y domicilios particulares", indicó la jefa comunal.

Por su parte, Benavente destacó la importancia de la colaboración de los vecinos para el mantenimiento de estas mejoras, que contribuyen al crecimiento de la comunidad y al bienestar de las familias.