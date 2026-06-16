Danelik Galazán publicó una foto íntima con Brian Sarmiento y generó polémica en redes

La pareja de “Gran Hermano 2026” compartió un momento de pasión durante el fin de semana largo y la imagen no tardó en viralizarse.

Hoy 21:42

Se trata de una foto publicada por la influencer y cantante tucumana, donde se la ve sobre Brian Sarmiento en un acto íntimo. La publicación, hecha para sus seguidores, generó críticas en X, con usuarios cuestionando la necesidad de mostrar un momento tan personal.

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A pesar del rechazo, la pareja decidió no darle importancia a los comentarios negativos. Días atrás, Sarmiento ya había defendido su relación con Danelik, una joven trans, y señaló: "Cuando hay amor, a las otras personas les molesta. Mis sentimientos son genuinos, entonces si a ustedes les incomoda, háganse ver, porque les hace falta sentir un poquito de amor".

En el plano personal, Danelik comentó que tras la segunda eliminación de Brian, su relación había ganado en intimidad y confianza. “No tuvimos sexo, hicimos el amor”, aseguró en una emisión de Cortá por Lozano (Telefe).

Danelik fue una de las participantes más destacadas del reality. Tras su eliminación, reafirmó su deseo de continuar con su carrera musical en Buenos Aires, donde se instaló hace dos años. También afirmó que mantiene un contacto constante con su familia en Tucumán y viaja regularmente para reconectarse con sus raíces.

Su paso por el reality y la exposición de su vida personal muestran a una joven decidida a seguir persiguiendo sus sueños, pese a las críticas y la polémica en redes sociales.