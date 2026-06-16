Video: los goles de Lionel Messi para la Selección Argentina ante Argelia

La Pulga hace diferencia en el partido y marcó los goles del triunfo.

Hoy 23:02

Lionel Messi volvió a demostrar toda su jerarquía en una Copa del Mundo. El capitán de la Selección Argentina rompió el cero con una verdadera obra de arte al sacar un zurdazo desde fuera del área que terminó en el fondo de la red para establecer la ventaja frente a Argelia en el estreno del Mundial 2026.

La acción se produjo a los 17 minutos del primer tiempo, cuando Messi encontró el espacio necesario para rematar desde media distancia. El disparo fue potente y preciso, al punto que el arquero Luca Zidane apenas alcanzó a rozar el balón con las manos antes de verlo ingresar junto a uno de los postes.

El tanto significó un desahogo para el conjunto dirigido por Lionel Scaloni, que buscaba abrir un partido complejo en su presentación mundialista. Además, volvió a poner de manifiesto la capacidad del rosarino para aparecer en los momentos determinantes y resolver encuentros con acciones individuales de máxima calidad.

Ya en el complemento a los 15 minutos, el 10 aprovechó el rebote del arquero y de derecha la empujó para el 2 a 0.

Con estos goles, Messi inició de la mejor manera una nueva participación en la máxima cita del fútbol y alimentó la ilusión de los hinchas argentinos, que sueñan con otro gran recorrido de la Albiceleste en el certamen disputado en Norteamérica.