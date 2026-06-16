La Banda: una batalla campal entre grupos rivales movilizó a la Policía

El violento episodio se registró durante la tarde de este martes en el barrio Los Lagos. Varias personas se enfrentaron utilizando objetos contundentes y armas de fabricación casera, lo que obligó a un importante despliegue policial.

Hoy 22:52

Un grave hecho de violencia se registró este martes en la ciudad de La Banda, donde una batalla campal entre grupos antagónicos generó preocupación entre los vecinos y demandó la intervención de numerosas unidades policiales para restablecer el orden.

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Según informaron fuentes policiales, el enfrentamiento ocurrió en la intersección de calles Salta y Jujuy, en el barrio Los Lagos. Tras recibir el alerta, efectivos de la División Prevención N.º 5 se dirigieron al lugar y constataron que varias personas se encontraban enfrentándose con objetos contundentes y armas de fabricación casera.

Ante la magnitud del incidente, se solicitó apoyo inmediato a la División Prevención N.º 4, sumándose además personal del Comando General de Investigaciones y unidades motorizadas de la Departamental Norte, con el objetivo de controlar la situación y evitar que los disturbios se extendieran hacia otros sectores.

Las fuentes consultadas indicaron que, pese a la violencia del enfrentamiento, no se registraron personas lesionadas ni damnificados identificados. Tampoco se reportaron novedades respecto al personal policial que participó del procedimiento.

Por disposición de la fiscal de turno, Ximena Jerez, se ordenó la confección de un informe detallado sobre lo ocurrido, además de la intervención de la Brigada de Investigaciones para avanzar en la identificación de las personas que habrían portado armas de fabricación casera durante el enfrentamiento.

Asimismo, se dispuso el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y la recepción de testimonios vecinales, medidas que permitirán esclarecer las circunstancias que desencadenaron el episodio y determinar las responsabilidades de los involucrados.

La investigación continúa y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.