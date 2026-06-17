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SANTIAGO DEL ESTERO | 17 JUN 2026 | 11º
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Scaloni elogió a Messi tras su triplete: “No hay palabras, todo lo que diga está de más”

El entrenador de la Selección Argentina destacó la actuación de Lionel Messi luego de la victoria sobre Argelia en el debut por el Mundial 2026 y aseguró que el capitán continúa haciendo “lo que viene haciendo hace 20 años”.

Hoy 00:24

Lionel Scaloni no ocultó su admiración por la actuación de Lionel Messi luego del triunfo de la Selección Argentina frente a Argelia en el estreno por el Mundial 2026. El entrenador albiceleste se rindió ante el capitán, autor de los tres goles del encuentro, y afirmó que resulta difícil encontrar palabras para describir una actuación de semejante nivel.

No hay palabras, todo lo que diga está de más”, expresó el director técnico al ser consultado por la actuación del rosarino, quien volvió a ser determinante en una Copa del Mundo con una exhibición que ilusiona a todo el país.

Scaloni también destacó la continuidad del nivel mostrado por el capitán a lo largo de su carrera y remarcó: “Es lo que viene haciendo hace 20 años, es una cosa que la gente del fútbol quiere ver”. El entrenador volvió a poner en valor la vigencia de Messi, quien sigue siendo la principal referencia futbolística de la Albiceleste.

Al analizar el comienzo del camino argentino en la defensa del título mundial, el DT señaló: “Esperemos que se rompan las estadísticas porque dicen que cuando se gana no se puede repetir”, en referencia al desafío que implica intentar conquistar nuevamente la Copa del Mundo.

Por último, Scaloni dejó un mensaje sobre el espíritu del grupo y aseguró que el objetivo es mantener unido al plantel durante toda la competencia. “La idea es que todos estén arriba del barco”, concluyó el entrenador tras una noche en la que Messi volvió a acaparar todos los elogios con otra actuación inolvidable.

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