Mac Allister se rindió ante Messi tras la goleada: “Lo ganamos con Leo, que es increíble”

El mediocampista de la Selección Argentina destacó la actuación del "10" luego del triunfo sobre Argelia en el debut por el Mundial 2026 y aseguró que el capitán sigue marcando la diferencia dentro y fuera de la cancha.

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Alexis Mac Allister elogió a Lionel Messi tras la contundente victoria de la Selección Argentina frente a Argelia en el inicio del Mundial 2026 y afirmó que el capitán fue determinante para conseguir los tres puntos con su brillante actuación.

“Lo ganamos con Leo, que es increíble. No hay palabras para describir a Leo y, si alguien pensaba que este equipo era mejor sin Leo, hoy quedó claro que no es así”, expresó el volante luego del encuentro, en referencia al triplete convertido por el rosarino.

El mediocampista también resaltó la importancia de comenzar el torneo con una victoria y recordó experiencias pasadas. “Ganar era lo que esperábamos, era necesario porque ya tuvimos la experiencia de no empezar de la mejor manera. Jugamos ante un gran rival al que creo que se subestimó, pero nosotros nunca lo hicimos”, señaló.

De todas maneras, Mac Allister consideró que el equipo todavía tiene aspectos por corregir pese al buen resultado. “Arrancar de esta manera es muy lindo para la confianza, pero a la vez tenemos que seguir mejorando”, indicó, antes de remarcar: “No se nos caen los anillos por pelearla. Tenemos al mejor del mundo”.

Por último, el volante destacó el liderazgo que ejerce Messi en el vestuario y la influencia que tiene sobre el grupo antes de cada compromiso. “Messi es una persona que habla y transmite mucho antes de los partidos y eso para nosotros es súper importante. Sabemos que es difícil ganar otra Copa del Mundo, pero este equipo lo puede hacer”, concluyó con optimismo.