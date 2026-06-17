Messi, tras otra noche inolvidable con la Selección: “Ser el máximo goleador en Mundiales es un honor”

El capitán argentino valoró el récord alcanzado luego de su histórica actuación frente a Argelia, aunque aseguró que se trata de “solo una estadística” y puso el foco en el objetivo colectivo de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

Hoy 01:07

Lionel Messi fue la gran figura en el estreno de la Selección Argentina en el Mundial 2026 y, tras marcar un triplete en la victoria por 3-0 sobre Argelia, expresó su satisfacción por el rendimiento del equipo y por un nuevo hito en su extraordinaria carrera. Sin embargo, el rosarino dejó en claro que no le da demasiada importancia a las estadísticas individuales.

“Ser el máximo goleador en Mundiales es un honor”, afirmó el capitán argentino al referirse a la marca que alcanzó al igualar al alemán Miroslav Klose. No obstante, enseguida relativizó el logro: “Es solo una estadística”, sostuvo, y agregó que existen grandes futbolistas como el brasileño Ronaldo que no ocupan ese lugar en la tabla histórica pese a su enorme legado.

Sobre el partido ante Argelia, Messi reconoció que el seleccionado africano presentó una dura oposición. “Sabíamos que iba a ser un partido complicado”, señaló, al destacar que enfrentaron a un equipo con jugadores “dinámicos e intensos”. También admitió que a la Albiceleste le costó acomodarse durante la primera mitad, aunque recordó que “los primeros partidos siempre son difíciles”, en alusión al debut de Qatar 2022 frente a Arabia Saudita.

El rosarino también remarcó la paridad que existe en la competencia y advirtió que “en este Mundial nadie regala nada, todas las selecciones son fuertes, igualadas y competitivas”, una reflexión que invita a mantener la cautela pese al auspicioso comienzo del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

En cuanto a su presente personal, Messi aseguró que su principal motivación sigue siendo jugar al fútbol y disfrutar dentro del campo de juego. “Mientras esté bien físicamente, voy a dar el máximo”, expresó, antes de revelar que nunca imaginó vivir todo lo que está experimentando en esta etapa de su carrera y que, tras la conquista del título en Qatar 2022, siente que todo lo que viene después “es de yapa”.

Finalmente, el capitán agradeció el respaldo recibido por parte de la delegación argentina luego de atravesar “unos días difíciles por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo”, y volvió a demostrar la tranquilidad y humildad que lo caracterizan incluso después de una actuación histórica con la camiseta albiceleste.