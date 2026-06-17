Tras la goleada ante Argelia, cuándo vuelve a jugar Argentina en el Mundial 2026

La Selección tuvo un estreno soñado al golear por 3-0 y dio un paso importante en su objetivo de avanzar a los octavos de final como líder del Grupo J.

Hoy 00:50

La Selección Argentina tuvo un estreno soñado en el Mundial 2026 al golear por 3-0 a Argelia y dio un paso importante en su objetivo de avanzar a los octavos de final como líder del Grupo J.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni no solo sumó tres puntos fundamentales, sino que además dejó una gran imagen futbolística y una contundencia que lo posiciona nuevamente entre los principales candidatos al título.

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La gran figura de la noche fue, una vez más, Lionel Messi, quien firmó un histórico hat-trick en el debut mundialista. El capitán argentino alcanzó los 16 goles en Copas del Mundo, igualando al alemán Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de los Mundiales.

Además, el rosarino se convirtió en el primer futbolista en disputar seis Copas del Mundo, agregando otro récord a una carrera repleta de hitos históricos.

Austria, el próximo desafío

Tras superar con claridad a Argelia, Argentina ya pone la mira en su próximo compromiso. El lunes 22 de junio enfrentará a Austria desde las 14, un rival que aparece como el más exigente de la fase de grupos.

En los papeles, el conjunto europeo podría presentar mayores dificultades por su orden táctico y su tendencia a cerrarse defensivamente, un aspecto que históricamente suele complicar a las selecciones sudamericanas.

Sin embargo, el gran rendimiento mostrado en el debut permite que la Albiceleste afronte ese encuentro con confianza y la posibilidad de asegurar anticipadamente la clasificación a la siguiente ronda.

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El cierre ante Jordania

La fase de grupos concluirá el sábado 27 de junio frente a Jordania, considerada la selección más accesible de la zona.

De todas maneras, en el cuerpo técnico argentino no quieren relajarse. El objetivo es terminar en lo más alto del grupo para obtener un mejor cruce en los octavos de final y seguir construyendo confianza de cara a los partidos decisivos.