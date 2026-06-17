Tras la goleada ante Argelia, cuándo vuelve a jugar Argentina en el Mundial 2026

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 17 JUN 2026 | 11º
Mundial 2026
14' Grupo J
Austria 0
Jordania 0
17 / 06 / 2026
FINALIZADO Grupo J
Argentina 3
Argelia 0
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo I
Irak 1
Noruega 4
FINALIZADO
14:00 Grupo K
Portugal -
RD Congo -
17 / 06 / 2026
17:00 Grupo L
Inglaterra -
Croacia -
17 / 06 / 2026
20:00 Grupo L
Ghana -
Panamá -
17 / 06 / 2026
17 / 06 / 2026 12' Grupo J
Austria
0 - 0
Jordania
14 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Australia
2 - 0
Turquía
14 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Alemania
7 - 1
Curazao
14 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Países Bajos
2 - 2
Japón
14 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Costa de Marfil
1 - 0
Ecuador
14 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Suecia
5 - 1
Túnez
15 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
España
0 - 0
Cabo Verde
15 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Bélgica
1 - 1
Egipto
15 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Arabia Saudita
1 - 1
Uruguay
15 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Irán
2 - 2
Nueva Zelanda
16 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Francia
3 - 1
Senegal
16 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Irak
1 - 4
Noruega
16 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Argentina
3 - 0
Argelia
17 / 06 / 2026 14:00 Grupo K
Portugal
vs
RD Congo
17 / 06 / 2026 17:00 Grupo L
Inglaterra
vs
Croacia
17 / 06 / 2026 20:00 Grupo L
Ghana
vs
Panamá
17 / 06 / 2026 23:00 Grupo K
Uzbekistán
vs
Colombia
18 / 06 / 2026 13:00 Grupo A
Republica Checa
vs
Sudáfrica
18 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Suiza
vs
Bosnia Herzegovina
18 / 06 / 2026 19:00 Grupo B
Canadá
vs
Qatar
18 / 06 / 2026 22:00 Grupo A
México
vs
Corea del Sur
19 / 06 / 2026 16:00 Grupo D
Estados Unidos
vs
Australia
19 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Escocia
vs
Marruecos
19 / 06 / 2026 21:30 Grupo C
Brasil
vs
Haití
20 / 06 / 2026 00:00 Grupo D
Turquía
vs
Paraguay
20 / 06 / 2026 14:00 Grupo F
Países Bajos
vs
Suecia
20 / 06 / 2026 17:00 Grupo E
Alemania
vs
Costa de Marfil
20 / 06 / 2026 21:00 Grupo E
Ecuador
vs
Curazao

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 1 1 0 0 7 1 6 3
2 Costa de Marfil 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Ecuador 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Curazao 1 0 0 1 1 7 -6 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Suecia 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Japón 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Países Bajos 1 0 1 0 2 2 0 1
4 Túnez 1 0 0 1 1 5 -4 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Irán 1 0 1 0 2 2 0 1
2 Nueva Zelanda 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Bélgica 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Egipto 1 0 1 0 1 1 0 1

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 1 0 1 0 1 1 0 1
2 Uruguay 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Cabo Verde 1 0 1 0 0 0 0 1
4 España 1 0 1 0 0 0 0 1

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Noruega 1 1 0 0 4 1 3 3
2 Francia 1 1 0 0 3 1 2 3
3 Senegal 1 0 0 1 1 3 -2 0
4 Irak 1 0 0 1 1 4 -3 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argentina 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Argelia 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

Tras la goleada ante Argelia, cuándo vuelve a jugar Argentina en el Mundial 2026

La Selección tuvo un estreno soñado al golear por 3-0 y dio un paso importante en su objetivo de avanzar a los octavos de final como líder del Grupo J.

Hoy 00:50

La Selección Argentina tuvo un estreno soñado en el Mundial 2026 al golear por 3-0 a Argelia y dio un paso importante en su objetivo de avanzar a los octavos de final como líder del Grupo J.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni no solo sumó tres puntos fundamentales, sino que además dejó una gran imagen futbolística y una contundencia que lo posiciona nuevamente entre los principales candidatos al título.

Te recomendamos: Messi, tras otra noche inolvidable con la Selección: “Ser el máximo goleador en Mundiales es un honor”

La gran figura de la noche fue, una vez más, Lionel Messi, quien firmó un histórico hat-trick en el debut mundialista. El capitán argentino alcanzó los 16 goles en Copas del Mundo, igualando al alemán Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de los Mundiales.

Además, el rosarino se convirtió en el primer futbolista en disputar seis Copas del Mundo, agregando otro récord a una carrera repleta de hitos históricos.

Austria, el próximo desafío

Tras superar con claridad a Argelia, Argentina ya pone la mira en su próximo compromiso. El lunes 22 de junio enfrentará a Austria desde las 14, un rival que aparece como el más exigente de la fase de grupos.

En los papeles, el conjunto europeo podría presentar mayores dificultades por su orden táctico y su tendencia a cerrarse defensivamente, un aspecto que históricamente suele complicar a las selecciones sudamericanas.

Sin embargo, el gran rendimiento mostrado en el debut permite que la Albiceleste afronte ese encuentro con confianza y la posibilidad de asegurar anticipadamente la clasificación a la siguiente ronda.

Te recomendamos: Scaloni elogió a Messi tras su triplete: “No hay palabras, todo lo que diga está de más”

El cierre ante Jordania

La fase de grupos concluirá el sábado 27 de junio frente a Jordania, considerada la selección más accesible de la zona.

De todas maneras, en el cuerpo técnico argentino no quieren relajarse. El objetivo es terminar en lo más alto del grupo para obtener un mejor cruce en los octavos de final y seguir construyendo confianza de cara a los partidos decisivos.

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