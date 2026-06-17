Detención por femicidio en Tucumán tras el hallazgo de un cuerpo incinerado

Roberto Fuentes fue arrestado en Tucumán tras el descubrimiento del cuerpo calcinado de Cinthia Lazarte, una madre de cuatro hijos.

Hoy 01:21

La investigación sobre el femicidio de Cinthia Verónica Lazarte, una mujer de 41 años, ha dado un giro significativo con la detención de Roberto José Fuentes, principal sospechoso del crimen. Lazarte fue hallada sin vida dentro de un Fiat Palio incendiado en la provincia de Tucumán.

Fuentes, de 39 años, fue capturado por la División Homicidios de la Dirección General de Investigaciones Criminales durante un operativo encubierto que fue ordenado por el fiscal Pedro León Gallo. La identificación de la víctima permitió a los investigadores comenzar a reunir pruebas cruciales.

Las autoridades realizaron un relevamiento en la zona del crimen y analizaron las imágenes de cámaras de seguridad proporcionadas por vecinos, lo que resultó en la identificación de un hombre que había estado merodeando la zona antes y después del asesinato.

Las filmaciones mostraron a Fuentes en las cercanías del lugar del crimen, lo que llevó a las autoridades a establecer un operativo de vigilancia en su domicilio. Finalmente, fue interceptado mientras intentaba escapar.

La jueza María Valeria Mibelli autorizó un allanamiento en la vivienda de Fuentes, situada en Lola Mora 98, donde se incautaron teléfonos celulares, ropa, calzado, una botella de vidrio y una riñonera que podrían estar relacionadas con el caso.

En el transcurso del operativo, también se recolectaron prendas de la víctima, muestras biológicas, un trozo de cable y recipientes con líquido inflamable, lo que refuerza la evidencia en la causa.

El Fiat Palio bordó, donde fue encontrado el cuerpo de Lazarte, permanece bajo la custodia de la Comisaría Seccional 11 mientras la investigación avanza para esclarecer las circunstancias del homicidio.