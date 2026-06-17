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SANTIAGO DEL ESTERO | 17 JUN 2026 | 13º
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Somos Deporte

¡Y la Fusión va! Quimsa se quedó con un triunfazo ante Gimnasia y da pelea en la final de Liga

Aunque sin margen de error, el equipo de Lucas Victoriano tuvo un gran partido en casa, se impuso 88 a 60 en el quinto juego de la serie final, quedó 3 - 2 y se ilusiona con una remontada histórica.

Hoy 23:01
Quimsa vs. Gimnasia

Obligado a ganar para seguir con vida en la serie, Quimsa mostró una de sus mejores versiones de la temporada y dominó ampliamente a Gimnasia de Comodoro Rivadavia en el Estadio Ciudad, donde se impuso por 88 a 60. Con intensidad defensiva, eficacia en ataque y un gran trabajo colectivo, el conjunto santiagueño logró extender la definición y llegará con renovadas expectativas al próximo compromiso de la final de la Liga Nacional.

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