Detención de joven por lesiones con arma de fuego en Resistencia

Un joven de 23 años fue detenido en Resistencia tras ser identificado en un procedimiento preventivo, donde se constató un pedido activo de detención por lesiones con arma de fuego.

Hoy 03:14

En un operativo de patrullaje preventivo, personal de la División Patrulla Preventiva detuvo a un joven de 23 años en Resistencia, Argentina. Este individuo era buscado por la Justicia en relación a una causa de lesiones graves con arma de fuego.

El procedimiento tuvo lugar en la mañana del martes, específicamente en las cercanías de avenida Soberanía Nacional y calle Arribálzaga. Durante la identificación del joven, los efectivos policiales realizaron una consulta de sus datos en el Sistema de Gestión Biométrica (SiGeBi).

La verificación de los datos permitió a los agentes constatar que el detenido registraba un pedido activo de aprehensión.

Dicha medida judicial había sido dispuesta por la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia, lo que llevó a los efectivos a proceder con la detención conforme a los protocolos establecidos.

Una vez confirmada la orden de detención, el joven fue conducido para llevar a cabo los trámites de rigor.

Posteriormente, fue trasladado a la Comisaría Quinta Metropolitana, que es la dependencia interviniente en esta causa penal.