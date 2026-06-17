Los looks de las parejas de la Selección argentina en el debut del Mundial 2026

Las mujeres de los jugadores de la Albiceleste compartieron en redes sociales sus outfits para el primer partido contra Argelia en el Mundial 2026, mostrando estilos cómodos pero con detalles que destacaron la identidad nacional.

Hoy 03:39

Agustina Gandolfo, Carolina Calvagni y Muri López Benítez publicaron fotos en sus historias de Instagram donde se las ve con jeans y la camiseta de la Selección, marcando un estilo similar y coordinado.

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Antonella Roccuzzo, por su parte, llegó al Arrowhead Stadium en Kansas City con un jean wide leg azul oscuro, camiseta argentina y zapatillas celestes con detalles blancos, un guiño al país.



Caro, pareja de Nicolás Tagliafico, optó por un jean de tiro medio con recortes en los bolsillos, camiseta de la Selección ajustada a la cintura y una colita alta al estilo clean look.



Agus, esposa de Lautaro Martínez, eligió jean negro de tiro alto y camiseta argentina, mientras que Muri, junto a Lisandro Martínez, lució un jean claro y la camiseta del equipo, capturada rumbo al estadio antes del debut.

Los estilos reflejaron la pasión por la Selección y la tendencia de combinar comodidad y elegancia casual durante los eventos deportivos.