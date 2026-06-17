Maxi López apoya a Daniela Christiansson en su regreso a Suiza

Maxi López expresa su apoyo a Daniela Christiansson tras su regreso temporal a Suiza, generando interés en redes sociales.

Hoy 06:17

La modelo Daniela Christiansson ha regresado a Suiza después de una breve estadía en Buenos Aires junto a Maxi López y sus hijos, un movimiento que ha sorprendido a muchos de sus seguidores en redes sociales.

El regreso de Daniela a Europa comenzó a circular el pasado sábado, aunque inicialmente sin detalles sobre las razones de su viaje. Las primeras imágenes desde Suiza mostraron a la modelo disfrutando de un verano europeo, con escenas de piscina y el Mont Blanc de fondo, contrastando con el invierno en Argentina.

La atención se centró en la incertidumbre sobre si la mudanza de Daniela a Argentina había sido cancelada o si se trataba de una visita temporal. Para aclarar la situación, ella grabó un video explicando: “Hola a todos. No es que me fui”, dejando claro que su regreso tenía motivos específicos.

Entre las razones mencionadas, Daniela destacó la necesidad de cuidar a su perra y organizar los trámites necesarios para llevarla a Argentina, además de la logística de trasladar sus pertenencias y las de sus hijos, lo cual es una tarea compleja.

Maxi López, desde Argentina, mostró su apoyo a Daniela compartiendo una imagen en redes sociales donde ambos lucen camisetas de la selección argentina. Este gesto fue interpretado como una muestra de afecto y nostalgia familiar, manifestando su conexión a pesar de la distancia.

La mudanza de la familia López-Christiansson es un proceso significativo, ya que implica dejar atrás su vida en Suiza para establecerse en Argentina, cerca de los hijos mayores de Maxi. Este cambio, impulsado también por la participación de Maxi en MasterChef Celebrity, marca un nuevo capítulo en sus vidas.

Durante su tiempo en Argentina, la familia aprovechó para reunirse y grabar momentos para el reality protagonizado por Maxi, reforzando la idea de que el regreso a Suiza no es definitivo, sino un interludio temporal en medio de la mudanza.